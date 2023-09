Harper Beckham alla sfilata di Parigi con abito bianco e collana portafortuna fa il tifo per mamma Victoria Victoria Beckham ha sfilato alla Paris Fashion Week con la collezione Primavera/Estate 2024, in prima fila c’era anche Harper, la più piccola di casa Beckham, con indosso un candido abito bianco e una collana a forma di quadrifoglio. Ecco quanto costa il prezioso gioiello portafortuna.

Alla Settimana della Moda di Parigi sfila la nuova collezione Primavera/Estate 2024 di Victoria Beckham. Oltre a volti noti di Hollywood, come Eva Longoria, Kim Kardashian e Kris Jenner, che allo show hanno partecipato indossando abiti coordinati, in prima fila per supportare mamma Victoria c'erano anche i figli Brooklyn e Harper, accompagnati da David Beckham.

Per i Beckham anche la sfilata di mamma Victoria diventa una questione di famiglia e tutti accorrono per supportare il lavoro dell'ex cantante, ormai divenuta da anni una designer stimata e apprezzata dal mondo della moda, dai giornalisti e dalle celebrities che fanno a gara per indossare le sue creazioni dal sapore minimal. Non è infatti la prima volta che David Beckham, con i figli Harper, Brooklyn, Cruz e Romeo, partecipa in prima fila allo show in scena a Parigi.

Quest'anno a catturare l'attenzione è stata Harper, la più piccola di casa Beckham, che ormai è cresciuta (a luglio ha compiuto 12 anni) e ha detto addio agli abiti da con fantasie girly e decori naif per indossare un lungo vestito bianco e gioielli in oro diamanti.

Per partecipare alla sfilata Primavera/Estate di mamma Victoria, Harper ha infatti scelto un abito lungo in tessuto candido, con bretelle sottili, abbinato a un paio di mule dal tacco basso e a una clutch bianca con cinturino metallico dorato sul davanti.

Quanto costa la collana di Harper Beckham

Per completare il look Harper ha indossato al collo due collane in oro e diamanti firmate dalla Maison di alta gioielleria Van Cleef & Arpels. Su una delle due collane appare una farfalla in oro, sull'altra spicca il celebre simbolo del quadrifoglio dell'iconica collezione Alhambra, divenuta ormai un simbolo del marchio di gioielleria. La collana in oro e madreperla costa 1660 euro ed è un pezzo iconico di Van Cleef & Arpels a cui la più giovane di casa Beckham non ha saputo resistere.

Collana Van Cleef & Arpels

La collezione Primavera/Estate 2024 di Victoria Beckham

Un look della collezione Primavera/Estate 2024 di Victoria Beckham

In passerella Victoria Beckham ha presentato una collezione Primavera/Estate in cui look rigorosi, con completi e blazer scuri dalle linee pulite, si mescolano con outfit più vezzosi composti con capi rosa pastello impreziositi da ricami e orli tondeggianti.

Un look della collezione Primavera/Estate 2024 di Victoria Beckham

Sulla passerella trovano spazio, oltre ai look daily, eleganti abiti da sera in tonalità pastello dalle linee scultoree, con bustier ondulati che lasciano le spalle scoperte, e vestiti tunica dalle linee minimal realizzati in satin bianco.