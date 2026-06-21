La cabina armadio di Andreas Muller e Veronica Peparini: lei custodisce i profumi, lui le carte Pokémon

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno mostrato la loro cabina armadio, uno spazio personalizzato dove custodiscono abiti e accessori in perfetto ordine.

Dopo il matrimonio, la nascita delle gemelline, l'apertura della nuova attività professionale, Andreas Muller e Veronica Peparini sono alle prese con un altro importante progetto: la costruzione del loro nido d'amore. I lavori nella casa che hanno comprato non sono ancora ultimati, si stanno protraendo un po' più del previsto. In questi mesi hanno mostrato a fan e follower, su Instagram, l‘avanzamento della ristrutturazione: la sala cena, la cucina, la cameretta delle bimbe e così via.

Dulcis in fundo, la coppia ha fatto entrare il pubblico nella cabina armadio. Questo elemento è ormai un must have per chi arreda casa. Sicuramente la sua fama si deve alle riviste, ai social e alle serie tv, che l'hanno resa estremamente desiderabile e iconica, un vero e proprio trend. D'altro canto è un ambiente che ha molti vantaggi, sia pratici che estetici. Permette di organizzare meglio lo spazio, consente di tenere in ordine abiti e accessori, può essere personalizzata a proprio piacimento, quindi allestirla e organizzarla è anche molto divertente.

Veronica Peparini e Andreas Muller l'hanno voluta colorare di blu, anzi "carta da zucchero" come ci tiene a specificare nel video il ballerino! La loro cabina armadio è illuminata da faretti posizionati in alto, che diffondono luce calda e soffusa. Lo spazio è costituito da mobili molto alti, con ripiani aperti, ante e cassetti chiusi.

Si vedono in bella vista tutte le borse, decine di paia di scarpe, vestiti appesi alle grucce in modo ordinato. Un ripiano è dedicato esclusivamente alle creme e ai profumi della coreografa: è il suo angolino del cuore, anche se il marito nel video sottolinea che forse quelle cose starebbero meglio in bagno! Per tutta risposta, lei ha fatto notare che il suo compagno nella cabina armadio conserva qualcosa di cui è molto geloso: le carte Pokemon, da vero collezionista incallito!

"È stata realizzata su misura, listellata con con finitura testurizzata. La divisione è stata studiata nei minimi dettagli, la rifinitura da un po' l'idea di boiserie e anche gli spazi dove non c'è cabina sono stati ricoperti di colore, per dare continuità" spiega la coppia. Immancabili in una cabina armadio sono gli specchi, per strutturare al meglio il look e darsi un'occhiata veloce prima di uscire.

Le cabine armadio delle celebrities

La cabina armadio di Donatella Versace è una delle più riconoscibili: il pezzo forte è sicuramente l'infinita collezione di scarpe della stilista, che ne possiede decine e decine di paia. Sono la sua passione più grande. Collezione di borse di lusso, invece, in quella di Wanda Nara, con modelli disposti in rigoroso e preciso ordine cromatico. Ordinatissima anche la cabina armadio di Belén Rodriguez La cabina armadio di Chiara Ferragni, nell'appartamento di City Life, è stata studiata con sistema a scatole cinesi: ben quattro ambienti distinti e separati, ciascuno con una diversa funzione. Jennifer Lopez ha abbellito la sua con disegni, foto dei concerti, i bozzetti dei suoi look più belli. Cabina Armadio chic e raffinata per Michelle Hunziker, in colori chiari. Elegante e raffinata anche quella di Victoria Beckham.