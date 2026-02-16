Nuovo record, carta Pokémon venduta a 16,5 milioni di dollari: perché Pikachu Illustrator vale così tanto

Il Pikachu Illustrator PSA 10 di proprietà di Logan Paul è stato venduto per 16,49 milioni di dollari. La persona che lo ha acquisato si chiama AJ Scaramucci e vuole cominciare una caccia al tesoro intorno al mondo per “collezionare quello che non è collezionabile”.

Alla fine siamo andati molto oltre le previsioni. La vendita della carta Pokémon Pikachu Illustrator gestita dalla casa d’aste Goldin si è conclusa con una vendita da 16,49 milioni di dollari. Parecchio. Molto più di quei 5,27 milioni di dollari per cui era stata venduta nel 2022.

È un record. Nel prezzo finale sono inclusi anche una cover e una collana di diamanti a tema per tenere la carta. Non pesano molto nel prezzo finale, il valore calcolato degli accessori è attorno ai 75.000 dollari. Certo, non è il più sobrio dei modi per esporre la carta ma il suo ultimo proprietario era comunque Logan Paul.

Oltre al Pikachu Illustrator sono stati battuti all'asta altri carte Pokémon. Notevole anche un Magikarp del 1998 noto come Promo Tamamushi University Prize in condizioni perfette. Prezzo finale: 201.800 dollari.

Chi ha acquistato il Pikachu Illustrator

L’asta era cominciata il 5 gennaio. A dire il vero prima delle fasi finali non si era mosso molto. Era arrivata a 5,1 milioni di dollari. È stato nelle ultime battute dell’asta che il prezzo si è alzato. Alla fine la cara è stata acquistata da AJ Scaramucci, imprenditore nel settore della finanza. L’incoronazione è avvenuta subito. La carta è stata messa al collo di Scaramucci da Logan Paul. Il momento è stato immortalato in una foto con Logan Paul e Ken Goldin, proprietario della casa d’asta. Entrambi sono comprensibilmente sorridenti.

Scaramucci è figlio d’arte: suo padre è Anthony Scaramucci, anche lui esperto di finanza. Prima ha lavorato per Goldman Sachs e poi ha fondato suoi hedge fund. Per un tempo record di 10 giorni è stato anche direttore della comunicazione della Casa Bianca. Nello specifico dal 21 luglio al 31 luglio del 2017, durante la prima presidenza di Donald Trump. Esperienza non felicissima.

Interessante il motivo per cui AJ Scaramucci ha dichiarato di voler acquistare la carta. Sembra che questo acquisto sia solo l’inizio. Il Piakchu Illustrator dovrebbe essere l’inizio di una caccia al tesoro globale per “collezionare quello che non si può collezionare”. Il progetto si chiama Treasure Trove: c’è anche un sito e una pagina Instagram per adesso prive di contenuti.

Perché questa carta vale così tanto

Abbiamo avuto modo di spiegarlo in altri articoli, qui vi lasciamo un approfondimento. I motivi per cui questa carta vale così tanto sono due. Il primo è la rarità. Pikachu Illustrator è una carta regalata ai vincitori di un concorso indetto tra il 1997 e il 1998 dalla rivista giapponese CoroCoro. I partecipanti dovevano inviare alla rivista il disegno di una carta Pokémon inventata da loro. Se riuscivano a vincere il concorso potevano ricevere a casa la versione stampata della loro carta e una copia di Pikachu Illustrator, una specie di trofeo. Secondo diverse stime ne esistono circa 41 esemplari al mondo.

Certo. La rarità non basta. Quello che rende così speciale questo Pikachu Illustrator è che si tratta di una carta PSA 10. In breve, le sue condizioni sono state certificate da un ente esterno come perfette. Nessun graffio, nessun segno di usura ma nemmeno nessuna imprecisione di stampa.