L’uomo che sta comprando tutti gli esemplari esistenti di una sola carta Pokémon: storia di Kabuto King

Kabuto King ha accumulato quasi 2.000 copie della stessa carta Pokémon. I prezzi sono schizzati alle stelle e hanno portato alla conoscenza del pubblico collezioni altrettanto originali, dal mito di Snorlax alle carte di Ben Johns.

Poco più di tre dollari. Fino a pochi mesi fa, questo era il valore della carta ritraente Kabuto, il Pokémon fossile di prima generazione. Oggi si attesta sui 40 dollari. Una crescita di valore importante, legata all’impresa di un collezionista, Kabuto King. Il suo obiettivo è quello di collezionare tutte le carte stampate nel mondo di Kabuto, purché facciano parte della prima edizione del set Fossil. Al momento della stesura di questo articolo, conta 1.935 esemplari della stessa carta.

Sappiamo il numero preciso perché Kabuto King aggiorna periodicamente la sua community – che oggi conta circa 33.000 follower – con il numero preciso delle nuove unità acquisite e la foto di una scatola sempre più piena di carte di Kabuto. Presto ne servirà una seconda, riporta il collezionista su X, il suo social di riferimento. Oltre alle foto, pubblica tanti meme e immagini. Ovviamente sempre a tema Kabuto.

Tutti questi dettagli hanno portato alla ribalta la sua impresa: ora gli utenti desiderano regalare al misterioso collezionista le proprie carte di Kabuto. Basta che siano firmate, afferma il King su X, perché ci tiene a custodire le donazioni. A tal proposito, lo scorso 7 dicembre, l’utente ha comunicato di aver donato 51.100 dollari al St. Jude Children’s Research Hospital, un’organizzazione senza scopo di lucro attiva nella ricerca contro il cancro infantile, dopo aver venduto all’asta una carta di Kabuto con un suo autografo.

Le altre collezioni in stile Kabuto King

Una storia davvero incredibile. Lo è tal punto che altre persone hanno iniziato collezioni simili. Ad esempio, l’utente Ray colleziona solo carte di Snorlax, il pokémon dormiglione. Ma ci sono anche Totodile King, interessato alle carte raffiguranti la creaturina dragonesca di tipo acqua, e Omynite Overlord che colleziona solo carte dell’omonimo pokémon di tipo fossile.

Ma Kabuto King resta il re indiscusso tra i collezionisti del momento. Questo spiega perché, a partire da settembre scorso, la carta prima edizione di Kabuto ha accresciuto il suo valore. E probabilmente continuerà a crescere. Già alcuni siti statunitensi specializzati in aste riportano esemplari della carta Kabuto prima edizione del set Fossil venduti anche a 2.000 dollari. Parliamo ancora di eccezioni, che testimoniano tuttavia l’impatto di un progetto di una singola persona, oggi sempre più mitizzata all’interno della community di Pokémon.

Secondo quanto riportato da Historyinmemes su X, quella di Kabuto King rappresenta una delle due collezioni di carte “più folli” al mondo. L’altra è quella di un utente che ha collezionato 730 unità su 3.935 esistenti della carta di Ben Johns, giocatore professionista americano di pickleball. È quasi il 20% di tutte le carte mai stampate di Ben Johns. Anche in questo caso, l’acquisto massiccio della stessa unità da parte di una persona ha portato a un’impennata dei prezzi della carta, passata da circa 25 dollari a 750 dollari.