La carta Pokémon venduta per 4 milioni di dollari: cosa la rende così preziosa

Una carta Pikachu Illustrator valutata PSA 9 è stata venduta su eBay per 4 milioni di dollari. Un prezzo quasi da record che si avvicina a quello più alto mai pagato per una carta Pokémon. Il venditore è Scott “smpratte” Pratte, nome abbastanza noto nel settore.

Venduta. La dicitura che si legge su e-Bay è chiara. L’annuncio di vendita per la carta Pokémon Pikachu Illustrator non è più disponibile. La carta è stata venduta. E il prezzo è di 4.000.000 di dollari. Al cambio attuale 3.389.100 euro. Certo, non è il prezzo più alto mai pagato per una carta Pokémon ma poco ci manca. La carta è uno degli esemplari più rari di carte Pokémon, difficile ne abbiate una in soffitta.

Pikachu Illustrator è una delle carte più cercate nel mercato di Pokémon. Le origini sono note a tutti i collezionisti. È una carta del 1998. Ne sono state stampate circa 41 in tutto ed erano tutte destinate ai vincitori di un concorso di illustrazioni della rivista CoroCoro. Secondo le stime delle 41 carte stampate inizialmente ne sono rimaste circa 20 in circolazione.

L’illustrazione sulla carta in effetti è notevole. C’è un Pikachu con un pennello in mano su uno sfondo con olografia. È circondato da disegni di altri Pokémon. Certo. Come in tutti i mercati legati al collezionismo non è tanto l’oggetto in sé che determina un prezzo ma quando questo oggetto viene cercato dai collezionisti. Il Pikachu Illustrator è parecchio cercato, soprattuto nelle condizioni migliori.

Perché questa copia di Pikachu Illustrator costa tanto

La carta Pokémon venduta a 4.000.000 di dollari su eBay è una PSA 9. Sigla forse oscura per chi non ha mai iniziato una collezione. PSA è la sigla di Professional Sports Authenticator, una delle società che si occupano di valutare gli articoli di collezione, verificare la loro autenticità e soprattutto valutare il loro stato di conservazione. La scala arriva fino a 10. La carta è stata venduta da Scott "smpratte" Pratte, uno dei più noti venditori del settore.

PSA 9 è un ottimo risultato. Vuol dire che la carta ha delle piccole imperfezioni ma è molto vicina alle condizioni di fabbrica. PSA 10 invece vuol dire condizioni perfette. Più una carta è vecchia, più è difficile ottenere gradazioni del genere. Ma non è solo questo il problema.

Negli ultimi anni il collezionismo di carte Pokémon è diventato un mercato fiorente. Oggi è chiaro che valore possono avere le carte rare delle nuove collezioni e quindi chi le maneggia è pronto a imbustarle, conservarle e farle certificare. Non esattamente il trattamento che veniva riservato a questi oggetti quando erano poco più che giochi destinati ai bambini.

EBAY | L’annuncio di Pokémon Illustrator

Il caso di Pikachu Illustrator

Pikachu Illustrator è al momento la carta Pokémon venduta al prezzo più alto di sempre. Il primato non appartiene a questa ma a una PSA 10 acquistata nel 2022 da Logan Paul per 5.275.000 di dollari. Il magazine Kotaku ha messo insieme i prezzi di vendita degli ultimi anni per dimostrare quanto sia cresciuto il suo costo. Nel 2014, per esempio, una Pikachu Illustrator con grading PSA 9 è stata venduta per 90.000 dollari. Nonostante qualche oscillazione il mercato quindi è ancora attivo. Pokémon è un brand di cui si continua a parlare e non solo per il franchise dei videogiochi ma anche per i casi legati alle carte. Citiamo solo i più recenti: la carta regalata a Sinner e quella firmata da Papa Leone XIV.