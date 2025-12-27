Torna all’asta la carta Pokémon più costosa di sempre: quanti milioni vale Pikachu Illustrator

Logan Paul, classe 1995, è uno youtuber e imprenditore americano. Negli ultimi giorni ha annunciato che metterà in vendita il suo Pikachu Illustrator, un esemplare in perfette condizioni di una delle carte Pokémon più cercate dai collezionisti.

La carta Pikachu Illustrator è leggendaria nel mondo del collezionismo. È una carta Pokémon che appartiene alla categoria promo. Sono carte rare che vengono rilasciate solo per eventi, concorsi o linee particolari. Per intenderci, non si poteva trovare nelle bustine. Secondo le stime di Pokémon Central nel mondo esistono circa 41 esemplari noti. Ora uno sta per tornare all’asta. Prezzo di partenza? Nel 2022 è stata venduta per 5.275 milioni di dollari.

Qualche specifica. La carta di Pikachu Illustrator che andrà all’asta non è un esemplare qualsiasi. Parliamo una PSA 10. PSA è la sigla che sta per Professional Sports Authenticator, l’azienda che si occupa della certificazione di oggetti da collezione. PSA 10 vuol dire che la carta è in condizioni perfette: non solo non ci sono segni di usura ma non ci sono neanche errori di stampa. Per capirci, a settembre un Piakchu Illustrator PSA 9 è stato venduto per 4.000.000 di dollari.

Anche il proprietario della carta è discretamente noto. Al momento quel Pikachu Illustrator si trova incastonato in una collana di oro e diamanti che si vede ogni tanto al collo di Logan Paul. Prima youtuber, ora wrestler Logan Paul è una celebrity americana abbastanza controversa. Nato nel 1995, fratello di Jake (noto per un recente incontro di boxe), Logan ha iniziato la sua carriera social su Vine per diventare uno degli youtuber americani più seguiti.

L’asta per vendere Pikachu Illustrator

Logan Paul ha annunciato l’asta per il suo Pikachu Illustrator al The Big Money Show, una trasmissione in onda su Fox Business Network. Ovviamente l’annuncio è avvenuto con la carta al collo. La collana in cui è incastonato, secondo Logan Paul, vale circa 75.000 dollari. L’asta partirà il 12 gennaio prossimo da Goldin Auctions.

Non è chiaro a quanto potrebbe essere venduta. Anche perché il mercato delle carte Pokémon non è esattamente nel suo periodo più splendente. Abbiamo analizzato sulla piattaforma PriceCharting l’andamento del prezzo di Charizard 1° Edizione del set Base. Un altra carta storica per il collezionismo. Se nel luglio del 2021 una versione PSA 10 veniva venduta per 500.000 dollari, ora il prezzo di vendita si ferma a 261.000 dollari. Nel frattempo sono spuntate altre forme di collezionismo Pokémon come l'uomo che sta acquistando solo carte di Kabuto.

Breve storia di Pikachu Illustrator

La storia di Pikachu Illustrator parte da lontano. Il primo dato è che si trattava di una carta premio. In breve. Veniva regala ai vincitori di una serie di concorsi organizzata tra il 1997 e il 1998 dalla rivista giapponese CoroCoro. Erano concorsi di illustrazione: i partecipanti erano invitati a creare la loro carta Pokémon immaginando disegni e attacchi.

In base al concorso o al posizionamento, i vincitori ricevano le loro carte stampate come fossero ufficiali e una copia di questo Pikachu Illustrator. Nell’artwork compare infatti Pikachu con in mano strumenti da disegno con accanto quella che sembra un’illustrazione di Charmander. Il disegno è stato realizzato da Atsuko Nishida.