Logan Paul ha indossato una carta Pokémon da 3,8 milioni di dollari Logan Paul ha indossato una carta Pokémon da 3,8 milioni di dollari al suo debutto nel Wrestling. L’ha acquistata per 5,2 milioni.

A cura di Marco Paretti

Il famoso youtuber Logan Paul si è presentato alla serata di Wrestlemania indossando una rarissima carta Pokémon dal valore di 3,8 milioni di dollari. Al momento dell'ingresso nell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, Logan ha sfoggiato al collo un contenitore trasparente contenente la costosissima carta, che lo youtuber si è aggiudicato lo scorso luglio per 5,2 milioni di dollari. Evidentemente il semplice possesso della carta non era sufficiente per il creator, che nella serata del Wrestlemania ha voluto sfoggiare il suo acquisto davanti alle telecamere.

Per Logan la serata ha peraltro rappresentato il debutto nel mondo del wrestling, dove ha gareggiato in coppia con The Miz vincendo il match di tag team contro Rey e Dominik Mysterio. La carta milionaria raffigura Pikachu Illustrator ed è in condizioni pressoché perfette: da qui il valore stellare. L'apparizione della carta era peraltro stata anticipata dallo stesso Logan sul suo profilo Instagram, dove poco prima della serata aveva pubblicato una foto con il suo vestito di scena e, ovviamente, la carta al collo. Anche i colori scelti per il suo team riflettono quelli della carta: giallo e nero. Un look molto particolare che, secondo molti, ha fatto somigliare Logan a un "capopalestra Pokémon".

Lo youtuber possedeva già quella particolare carta di Pikachu, ma in una versione leggermente meno curata. La sua vecchia carta era valutata 9 sulla scala di gradi PSA, che valuta lo stato di conservazione di questi cimeli. Per poter acquistare la carta a luglio, che ha un grado PSA pari a 10, lo youtuber ha scambiato la vecchia versione per 1,2 milioni di dollari. A questi ha dovuto aggiungere 4 milioni di dollari per accaparrarsi l'ambitissima carta. "La Pikachu Illustrator è una delle carte Pokémon più rare nel mondo" ha spiegato Logan. "Ne sono state distribuite solo 39 ai vincitori di un contest di illustrazione nel 1998 e questa è l'unica con una valutazione PSA 10". Con questa vincita Logan ha inoltre ottenuto il Guinness dei Primati come carta Pokémon più costosa mai venduta.