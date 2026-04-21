La vita privata di Shiva: la storia finita con Laura Maisano, la relazione con Michelle Fois e i tre figli

Shiva è stato fidanzato dal 2023 al 2025 con Laura Maisano da cui ha avuto i figli Draco e Atlas. Due mesi dopo Atlas è nato Ethan, avuto dalla relazione con Michelle Fois.

Shiva, a sinistra Laura Maisano, a destra Michelle Fois

Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, ha sempre protetto la sua vita privata. A tal punto che la madre del suo terzo figlio non sapeva che anche la precedente compagna del cantante fosse incinta. Shiva è stato sentimentalmente legato a Laura Maisano dal 2023 al 2025. Da lei ha avuto due figli: Draco e Atlas. Due mesi dopo Atlas, è nato Ethan. Il terzogenito di Shiva è figlio di Michelle Fois.

La storia con Laura Maisano e la nascita dei primi due figli

Laura Maisano, ex fidanzata di Shiva

Il rapper Shiva ha sempre tentato di vivere la sua vita privata lontano dai riflettori. Per questo la relazione con Laura Maisano è passata quasi del tutto sotto silenzio fino alla gravidanza. Ma andiamo con ordine. Laura Maisano, classe 1999, è originaria di Messina, ma vive a Milano. A differenza di Shiva, non sembra avere niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Era il 2023 quando arrivò la notizia della gravidanza. Il primo figlio, Draco, nacque il 25 novembre di quell'anno. Il cantante non ebbe modo di vivere quel momento con la sua compagna, perché era in carcere con l'accusa di tentato omicidio dopo avere sparato a due uomini che lo avevano aggredito. Non ottenne il permesso di fare visita al figlio appena nato. Così gli scrisse una lunga lettera: "Già ti amo alla follia e non vedo l'ora di vederti non appena avrò il permesso. Questa è la peggior condanna e la peggior lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai per questa assenza". A maggio 2025, poi, l'annuncio della seconda gravidanza di Laura Maisano. A settembre dello scorso anno è nato Atlas. Poi la situazione si è ingarbugliata, perché solo due mesi più tardi, Shiva è diventato papà per la terza volta con un'altra donna.

L’annuncio della nascita del terzo figlio e la relazione con Michelle Fois

Michelle Fois, la madre del terzo figlio di Shiva

Il 13 novembre 2025, dunque due mesi dopo la nascita di Atlas, Shiva è diventato padre per la terza volta. È nato Ethan. La madre del bambino è Michelle Fois, un'altra donna estranea al mondo dello spettacolo e che in poco tempo si è ritrovata suo malgrado al centro di una tempesta mediatica. Laura Maisano, ex compagna di Shiva, alla notizia della nascita del terzo figlio ha espresso la sua amarezza sui social, dicendosi pronta a proteggere Atlas perché nessuno rovinasse i suoi primi anni di vita. Così, c'è chi ha rintracciato Michelle Fois sui social e si è scagliato contro di lei, accusandola di avere causato la fine della relazione tra Shiva e Maisano. La donna ha denunciato pubblicamente di avere ricevuto minacce di morte: "Sono profondamente stanca di leggere insulti e minacce di morte rivolte anche al mio bambino. Avete superato ogni confine". Poi ha rimarcato quanto sia ingiusto dover tollerare tutto quell'odio in un momento delicato come quello post parto. Ha assicurato anche: "Non ero a conoscenza della situazione dell’altra persona, non avrei mai scelto consapevolmente di far del male a un’altra donna, quando l’ho scoperto era già troppo tardi e le decisioni non riguardavano più soltanto me e da quel momento ho pensato solo a proteggere mio figlio e gestire tutto nel modo più dignitoso possibile per lui”. Non è dato sapere quali siano gli attuali rapporti tra Michelle e il padre di Ethan.