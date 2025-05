Shiva diventerà papà per la seconda volta, la fidanzata Laura Maisano è incinta

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il rapper Shiva e la compagna Laura Maisano hanno annunciato che sono in attesa del secondo figlio. Con un post su Instagram il rapper – che lo scorso marzo ha ricevuto una riduzione della pena e l'obbligo di firma al posto dei domiciliari per l'aggressione con sparatoria a Milano, nel 2023 – ha mostrato il figlio Draco, nato nel novembre 2023 mentre lui era in carcere, con l'ecografia del suo fratellino tra le mani.

L'annuncio del secondo figlio in arrivo

"Doppia benedizione. Qualcuno non vede l'ora di conoscere il suo nuovo migliore amico" hanno scritto Shiva e Laura Maisano su Instagram, ieri sera, per annunciare la nuova gravidanza. Nella foto postata, il primogenito Draco sorride con l'ecografia del suo fratellino.

"Doppio disco di diamante" ha commentato Geolier, "Yes" sono state le parole di Marcell Jacobs.

Chi è Laura Maisano, madre del suo primo figlio Draco

Laura Maisano è la compagna di Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni: classe '99, è una ragazza lontana dalle luci dei riflettori. È originaria di Messina, ma vive a Milano. Non è chiaro quando sia iniziata la storia d'amore con il rapper, ma nel 2023 insieme annunciarono la prima gravidanza. Draco è nato a novembre 2023, mentre Shiva era in carcere. Furono gli amici del rapper, Leon Vende e Simone Biasi, ad annunciare la nascita sparando i fuochi d'artificio fuori dalla casa circondariale, per far sapere al rapper detenuto – che non aveva ottenuto il permesso per uscire in occasione del parto – che era diventato papà. Il cantante decise di scrivere una lettera al figlio che pubblicò sui social attraverso il suo staff. Laura Maisano, sui social, scrisse in quel periodo: "Sei identico al tuo papà e quando finalmente ti ho accompagnato nelle sue braccia e i vostri occhi così uguali si sono guardati per la prima volta ho perdonato tutte le notti insonni di questa brutta esperienza, guardando al futuro e credendo fermamente che tutto questo finirà, perché vedi, il nostro amore può superare quelle quattro mura e qualsiasi altra barriera, perché per l’anima non ci sono divisioni, il filo che ci unisce è indistruttibile e tu, sei la chiave di ogni porta".