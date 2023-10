Il rapper Shiva diventerà papà, la fidanzata Laura Maisano è incinta: l’annuncio sui social Il rapper Shiva diventerà papà: la fidanzata Laura Maisano è incinta. L’annuncio con uno scatto sul suo profilo Instagram, in cui si vede la prima ecografia del bambino. “Nuovo principe di Milano”, ha scritto nell’accompagnare lo scatto.

A cura di Elisabetta Murina

Shiva diventerà papà. Il giovane rapper, classe 1998, ha annunciato che la fidanzata Laura Maisano è incinta. Una notizia che arriva inaspettata e che ha lasciato i fan senza parole. L'annuncio con uno scatto sul suo profilo Instagram, in cui si vede la prima ecografia del bambino.

Shiva sarà padre, l'annuncio della gravidanza della fidanzata

La notizia circolava sui social come gossip giù da qualche giorno, ora è arrivata la conferma ufficiale. Il rapper Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, è pronto a costruire una famiglia e presto diventerà padre per la prima volta. L'annuncio con una tenera foto condivisa su Instagram, in cui mostra una delle ecografia del piccolo in arrivo che, stando alla didascalia che didascalia che accompagna la foto, potrebbe essere un maschio. Rispettando il suo stile, ha scritto: "New Prynce oh Milan", che significa "Nuovo principe di Milano". Per il momento non si sa ancora quando è previsto il parto di Laura Maisano e quale sarà il nome scelto, ma è probabile che verrà presto svelato.

Chi è Laura Maisano, fidanzata di Shiva e mamma di suo figlio

La futura mamma è Laura Maisano, fidanzata di Shiva. I due hanno sempre mantenuto la loro relazione lontana dai riflettori, tanto che in molti non erano nemmeno a conoscenza dell'identità della compagna. Stando alle poche informazioni che si hanno di lei, ricavata dal suo profilo Facebook, è originaria di Messina, vive a Milano e ha studiato all'istituto Caterina da Siena. Non si sa con certezza quanti anni abbia, ma è probabile che sia una coetanea del fidanzato Shiva. Il rapper ha 24 anni, è nato e cresciuto nella provincia di Milano ed è diventato noto al pubblico grazie alla sua musica. Si ricordano infatti brani come Non lo sai, Un milione di volte, Soldi puliti.