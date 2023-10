Massimiliano Gallo diventerà presto papà, la moglie Shalana Santana è incinta Massimiliano Gallo, attore nelle fiction di successo Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico-Avvocato di insuccesso, diventerà presto papà: la moglie Shala Santana è incinta. La bella notizia con una foto su Instagram in cui la coppia si mostra sorridente e felice e sotto il vestito dell’attrice spunta il pancione.

A cura di Elisabetta Murina

Massimiliano Gallo diventerà papà. L'attore, noto al pubblico per i suoi ruoli nelle fiction di successo Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, Vincenzo Malinconico- Avvocato di insuccesso, e la moglie Shalana Santana accoglieranno presto in famiglia il loro primo figlio. Una bella notizia che arriva inaspettata, con una foto su Instagram in cui si nota il pancione della futura mamma, a sua volta attrice professionista.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana presto genitori

È con una foto pubblicata su Instagram che la coppia, convolata a nozze nel dicembre 2022, ha voluto annunciare ai follower la bella notizia. Massimiliano Gallo e Shalana Santana diventeranno presto genitori per la prima volta. In realtà, l'attore è già padre di una figlia nata da una precedente relazione, ma la bambina o il bambino (ancora il sesso non è stato svelato) è il primo bebè con la moglie. I due attori hanno dato la notizia mostrandosi in uno scatto sorridenti e felici durante una giornata di sole. Nessuna descrizione ad accompagnare il post, ma un dettaglio che non è di certo passato inosservato: il pancione dell'attrice che spunta sotto il vestito marrone. Tantissimi i commenti di incredulità e congratulazioni arrivati in poco tempo.

L'amore tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana

Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono sposati nel dicembre dello scorso anno e il loro amore dura da oltre sette anni. La compagna è più giovane di 25 anni, ha origini brasiliane e un passato da modella, prima di dedicarsi a sua volta al mondo della recitazione. "È la persona più pura che ho conosciuto”, aveva raccontato l'attore in un'intervista per il settimanale Oggi. Allargare la famiglia è un pensiero che aveva già attraversato la mente dell'attore, reduce dal successo di Imma Tataranni, Vincenzo Malinconico -Avvocato di insuccesso e I Bastardi di Pizzofalcone, ma l'età lo frenava: "Non è ancora successo, sono vecchietto un pò ho paura, sono vecchietto". Ora invece non è più un ostacolo e presto accoglieranno in famiglia il primo bebè insieme. Entrambi erano già genitori di due figli nati da precedenti relazioni.