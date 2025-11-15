Shiva papà per la terza volta, ma il figlio non è di Laura Maisano: “Occhi piangeranno, non fatemi domande”

Solo due mesi fa, il rapper aveva annunciato la nascita del secondo figlio avuto dalla compagna Laura Maisano. In queste ore ha fatto sapere che è nato il suo terzogenito, Ethan.

Shiva è diventato padre per la terza volta. A dare l'annuncio, il rapper sul suo profilo Instagram. Il bebè si chiama Ethan ed è nato giovedì 13 novembre. Il terzogenito non è figlio della sua (ex?) compagna, Laura Maisano che lo ha reso padre per la seconda volta solo due mesi fa. Lo sfogo su Instagram dalla donna, lascia trapelare un rapporto che sembra essersi incrinato: "Non fatemi domande".

Lo sfogo di Laura Maisano alla nascita del terzo figlio di Shiva. Laura Maisano, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie dal tono polemico. L'1 settembre scorso aveva annunciato la nascita di Atlas, avuto da Shiva. La sua reazione a questa nuova paternità del rapper, non si è fatta attendere: "Occhi che fanno piangere, piangeranno". Quindi ha invitato i suoi follower a non farle domande sulla vicenda perché ritiene sia meglio non dare risposte.

Laura Maisano, lo sfogo dopo la terza paternità di Shiva

Infine, ha rivolto un pensiero a suo figlio, assicurando al piccolo Atlas che resterà sempre il centro del suo mondo: "Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo". Parole che sembrano suggerire una crisi tra i genitori del piccolo. Ma la madre, Luisa Maisano, ha assicurato al suo bebè che non permetterà a nessuno di toccare questo "tempo sacro" per lui: "È una promessa che nessuno potrà spezzare".

Shiva annuncia la nascita del terzo figlio

Shiva ha tre figli: Draco, Atlas e Ethan. Il primo figlio, Draco, è nato nel 2023 mentre il rapper era in carcere. Shiva disse che non poterlo vedere era la peggior condanna per lui. Lo scorso settembre, poi, ha annunciato che lui e la compagna Laura Maisano sono diventati genitori per la seconda volta. È nato Atlas. In queste ore, ha annunciato la nascita del terzo figlio: Ethan.