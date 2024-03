Vanessa Hudgens è incinta, sul red carpet degli Oscar 2024 la prima foto con il pancione Vanessa Hudgens ha svelato di essere incinta nel corso della cerimonia degli Oscar 2024. L’attrice ha sfilato sul red carpet esibendo per la prima volta il pancione. Si tratta del primo figlio per lei e il marito Cole Tucker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vanessa Hudgens è incinta. L’attrice ha svelato la gravidanza sul red carpet degli oscar 2024 sul quale ha sfilato sfoggiando per la prima volta il pancione. Hudgens aspetta il primo figlio figlio dal marito Cole Tucker. L’attrice è arrivata con un paio di ore di anticipo rispetto all’orario di inizio in quanto co-conduttorice del pre-show insieme a Julianne Hough, attrice e ballerina più volte vincitrice di Dancing with the Stars. L’abito aderente nero indossato per l’occasione ha reso evidente il pancione e, di conseguenza, la gravidanza.

Vanessa Hudgens con il pancione sul red carpet degli Oscar 2024

Lo scorso anno aveva smentito la gravidanza

Già ad ottobre si erano rincorse numerose voci a proposito di una gravidanza in corso. In quel caso, tuttavia, l’attrice aveva smentito seccata ogni pettegolezzo: “Sono uscita per il mio addio al nubilato, ho postato un video, e sotto sono apparsi tutti quei commenti che dicevano ‘Oh mio Dio, sei incinta’. Mi dispiace di non indossare gli spanx ogni giorno, di essere una donna vera e di avere un corpo vero. Bisognerebbe essere tutti molto più attenti e non fare supposizioni soprattutto sul corpo di altre donne”. Hudgens e il marito Cole Tucker si sono sposati lo scorso dicembre durante una cerimonia intima in Messico. Si erano frequentati per circa 3 anni prima del sì.

La storia d’amore con Cole Tucker

Vanessa Hudgens e Cole Tucker avevano ufficializzato la loro storia d’amore nel 2021, in occasione della festa di San Valentino. Si erano conosciuti un anno prima ed erano stati fotografati per la prima volta insieme a novembre 2020. Prima di incontrare il giocatore di basket, Hudgens aveva vissuto una lunga storia d’amore con il collega Austin Butler , durata 8 anni e terminata nel 2019. Nello stesso anno, l’attuale marito Cole Tucker aveva fatto il suo debutto tra i professionisti della MBL con i Pittsburgh Pirates.