LaSabri è incinta, aspetta un figlio dal fidanzato Alessio: “Il mio regalo di Natale in ritardo” La Youtuber amata da grandi e piccini, LaSabri, ha annunciato di essere finalmente incinta: lei ed il suo compagno, Alessio Bourcet alias Pika, diventeranno presto genitori.

A cura di Gaia Martino

Sabrina Cereseto, in arte LaSabri, è incinta. La YouTuber amata da grandi e piccini ha dato l'annuncio attraverso i suoi profili social, prima su Instagram con un post, poi su Youtube con un video. La blogger sognava da tempo di diventare mamma ma il suo desiderio non si esaudiva: "Abbiamo avuto problemi, soffrivamo molto io e Alessio". Poi con la speranza e un pizzico di fortuna, ha spiegato, finalmente è arrivato il regalo di Natale che sognavano lei ed il suo compagno, Alessio Bourcet alias Pika Palindromo. L'inizio gravidanza non è filato liscio, le nausee non le hanno reso le giornate semplici ma, vista la gioia, si è detta pronta a sopportare qualsiasi cosa.

L'annuncio di LaSabri

L'annuncio di LaSabri incinta è arrivato attraverso i suoi canali social, tra Instagram e Youtube. "Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai. Mamma, papà e tutti gli zii d’Italia ti aspettano, l’emozione è indescrivibile! Ah, mamma aggiunge anche che se la notte la fai dormire ti ringrazia tanto. Ti aspettiamo rospett* del nostro cuore. Ottobre non è lontano, Grazie per averci scelti" ha scritto come didascalia al suo post in cui c'è il test di gravidanza vicino ad un quadretto.

Tra le stories e nel video pubblicato su Youtube, Sabrina Cereseto ha raccontato delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi. Il regalo di Natale desiderato è arrivato con un po' di ritardo e ora la gioia è immensa.

Leggi anche Cecilia Zagarrigo incinta aspetta una bambina da Moreno Casamassima

Finalmente posso dire che ce l'abbiamo fatta, sono incinta dopo infiniti mesi. L'ho sempre chiesto come regalo di Natale, è arrivato poco dopo. I gatti dalla settimana prima che scoprissi di essere incinta mi vivevano addosso, non mi lasciavano vivere, vivevano sulla mia pancia, mi svegliavano. Col senno di poi abbiamo capito perché. Siamo una coppia che ha avuto problemi ad avere figli, tante mamme che ci provano e soffrono come abbiamo sofferto noi. Voglio dire loro che ci vuole del tempo, un pizzico di fortuna, state tranquilli che arriverà.

I problemi ad avere un figlio

LaSabri nel luglio 2021 aveva raccontato ai suoi fan su Youtube i problemi che stava affrontando nel tentare di avere un bambino. Dai numerosi esami a cui si era sottoposta era emerso che la causa, probabilmente, poteva essere una conseguenza della malattia da papilloma virus che aveva contratto precedentemente. Dopo mesi, finalmente è arrivata la notizia che desiderava. Le prime settimane di gravidanza non sono stati semplici per la Youtuber che ha raccontato di avere avuto problemi. Faceva ecografie tutti i giorni per ascoltare il battito del bebè che ora porta in grembo.