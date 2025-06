Il battesimo della principessa Ines di Svezia: Estelle madrina per la prima volta a 13 anni

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Nel giorno in cui hanno celebrato i loro primi dieci anni di matrimonio, il principe Carl Philip e la principessa Sofia di Svezia hanno festeggiato anche un altro momento speciale: il battesimo della loro quarta figlia, la principessa Ines Marie Lilian Silvia, nata lo scorso 7 febbraio. Una giornata speciale che la coppia reale ha voluto celebrare con una cerimonia privata nella Cappella del Palazzo di Drottningholm, a Stoccolma. Presenti solo i familiari e i loro amici più cari.

L’abito indossato da Ines è lo stesso del 1906

Il battesimo della principessa Ines di Svezia

Per l’occasione, la piccola Ines ha indossato l’abito battesimale storico della casa reale svedese, utilizzato per la prima volta nel 1906. La principessa Sofia ha invece scelto un abito giallo, mentre papà Carl era in uniforme. Con la piccola festeggiata c’erano i fratellini Alexander (9 anni), Gabriel (7 anni) e Julian (4 anni), mentre i genitori hanno condiviso l’evento con i loro follower sul profilo Instagram ufficiale della coppia, Prinsparet. “Ora abbiamo quattro meravigliosi figli, e domani battezzeremo la nostra piccola Ines”, avevano scritto nella didascalia del reel che anticipava le celebrazioni per il primo sacramento ricevuto dalla piccola. Un modo per unire due momenti importanti: la nascita dell’ultima arrivata e il decennale del loro matrimonio, secondo per “mediaticità” solo a quelli celebrati dai reali britannici.

Estelle di Svezia madrina a soli 13 anni

La principessa Estelle, madrina a 13 anni

A rendere ancora più speciale il battesimo è stata la presenza della giovane principessa Estelle, 13 anni, scelta come madrina della cuginetta. È la prima volta che la figlia della principessa ereditaria Victoria e di Daniel Westling ricopre un ruolo di questo tipo, evidente segnale del suo coinvolgimento sempre maggiore negli impegni ufficiali della famiglia reale. La scelta ha anche un valore simbolico: nel 2012, tra i padrini di battesimo di Estelle c’era stato proprio lo zio Carl Philip. Accanto a lei, altri padrini e madrine scelti tra amici storici dei principi, tra cui Frederik von der Esch, Claes Kockum con la moglie Sandrine, e Tiara Larsson, figlioccia di Sofia. La cerimonia si è conclusa con un pranzo privato e familiare, nel segno della discrezione che la coppia reale ha sempre cercato di preservare.