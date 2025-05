Meghan Markle: “Mi sento in colpa per essere ricca, ma ho sempre paura di non avere abbastanza soldi”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Da un grande potere, derivano grandi responsabilità. Così come da enormi quantità di denaro, probabilmente, derivano grosse preoccupazioni. Sembra pensarlo Meghan Markle, moglie del principe Harry d’Inghilterra e duchessa di Sussex che, conversando con Sara Blakely durante una puntata del podcast “Confessions of a Female Founder", ha analizzato – tra le altre cose – il suo rapporto con il denaro. E col fatto di averne troppo. O non abbastanza.

“Mi sento in colpa per essere ricca e ho sempre paura di non avere abbastanza soldi”, ha dichiarato la duchessa, per poi allargare il concetto al modo in cui la percezione del denaro diversificherebbe gli uomini dalle donne. Ritiene, infatti, che siano ancora troppe quelle “educate” a non parlare di denaro e a vivere con un senso di colpa legato alla ricchezza: “A molte donne viene insegnato a non parlare di soldi e a vivere con la mentalità del forte senso di colpa che circonda chi ne ha troppi”.

Il patrimonio milionario di Harry e Meghan Markle

Confessioni curiose soprattutto in considerazione del fatto che Meghan e il principe Harry hanno accumulato negli anni un patrimonio notevole, stimato in circa 60 milioni di dollari. Dopo aver lasciato la famiglia reale nel 2020, la coppia ha firmato accordi multimilionari con Netflix e Spotify e acquistato una villa da oltre 14 milioni di dollari a Montecito, in California. Cifre alle quali si aggiungono quelle lasciate dalla principessa Diana in dote ai suoi figli, i fondi intestati a Harry dalla bisnonna sbloccati al 40esimo anno d’età del principe e il patrimonio liquidatogli dal padre Carlo. Una solidità finanziaria indiscutibile che non impedisce alla duchessa di lottare con una "mentalità di scarsità”: “È facile pensare ‘non avrò mai abbastanza”.

Meghan Markle alla conquista del mercato della moda

È per questo, probabilmente, che oltre al brand di lifestyle lanciato di recente dalla duchessa (il cui nome è “As Ever”), Markle si appresta a lanciarsi nel mondo della moda. “Sto esplorando anche l’ambito della moda perché penso sia uno spazio interessante per me”, ha infatti aggiunto Meghan. Diversificare è la chiave del successo. Anche nel caso di quello già raggiunto.