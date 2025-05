video suggerito

Bufera su Meghan Markle, ha usato l'immagine di lady Diana per sponsorizzare i biscotti del suo brand Un post che sponsorizza il nuovo brand di Meghan Markle ha riacceso le polemiche intorno alla duchessa di Sussex. Per promuovere i biscotti del suo marchio, la moglie di Harry ha utilizzato la foto di una scatola da tè con l'immagine di lady Diana.

A cura di Stefania Rocco

Una tazza di tè, dei biscotti di pasta frolla e una scatola di latta con il volto di Lady Diana. Sono bastati questi elementi, utilizzati insieme per scattare una foto pubblicata sul profilo Instagram del nuovo brand di Meghan Markle, a scatenare l’ennesima tempesta mediatica sulla duchessa di Sussex.

In un post condiviso sul profilo Instagram del suo brand – As Ever – Meghan scrive: “Ho preparato i biscotti di pasta frolla As Ever. Sono buonissimi e ottimi con un po’ di tè” Una frase apparentemente innocua, se non fosse per il fatto che nello scatto compare una scatola di latta (acquistabile online a circa 7 sterline sul sito New English Teas) che reca impresso il volto della principessa Diana.

Il post pubblicato sul profilo Instagram del brand di Meghan Markle

Le critiche a Meghan Markle, il Daily Mail la difende

Diversi sono gli utenti che sui social hanno accusato Meghan di usare l’immagine dell’ex principessa del Galles — una figura ancora amatissima nel Regno Unito — per promuovere i propri prodotti. Un gesto bollato da qualcuno come “di cattivo gusto”, finalizzato a strumentalizzare l’affetto che circonda ancora Diana per vendere biscotti.

Ma non sono mancate interpretazioni più morbide. Secondo il Daily Mail, spesso severo nei confronti di Meghan e Harry, si tratterebbe di un omaggio a Diana, scomparsa in un incidente automobilistico a Parigi nel 1997. Una lettura che riconosce a Meghan il desiderio di mantenere vivo il ricordo di una donna che, come lei, è stata vittima della pressione mediatica e delle regole rigide dell’etichetta reale.

Meghan si rifà alla tradizione britannica del tè, ma al Regno Unito ha preferito gli Stati Uniti

Un’altra contraddizione che gli utenti contestano a Meghan si rifà a una questione di “geografia gastronomica”- Markle, pur avendo lasciato l’Inghilterra per gli Stati Uniti e criticato la vita a corte, ha scelto proprio l’usanza più iconica del Regno Unito — il tè con i biscotti — per veicolare il lancio dei biscotti di pasta frolla prodotti dal suo brand.