Le foto del principe Harry e Meghan Markle scatenati, come una coppia qualsiasi, al concerto di Beyoncé

A cura di Ilaria Costabile

Quando Beyoncé chiama, non c'è titolo nobiliare che tenga, per cui non c'è da stupirsi se al concerto di sabato 10 maggio a Los Angeles, della cantante americana, ci fossero anche Meghan Markle e il principe Harry, pronti a scatenarsi sugli spalti del SoFi Stadium, al ritmo delle canzoni più note di una delle regine del pop.

Harry e Meghan scatenati al concerto di Beyoncé

È stata la Duchessa di Sussex a pubblicare sul suo account Instagram, seguito da circa tre milioni di followers, le foto del concerto. I due si mostrano sorridente e divertiti, scacciando anche le annose voci di crisi che a più riprese si sono susseguite nei mesi scorsi. L'attrice e il principe inglese ballano, si scambiano effusioni, cantano e si gono una serata come una coppia qualsiasi. A guardare questi scatti, sembra di rivedere un giovanissimo Harry, pronto a fare baldoria nei migliori locali londinesi e non solo. Cappello da cow boy e sorriso smagliante, così si presenta il principe a quello che la moglie ha definito "un appuntamento molto divertente" proprio con il marito, ringraziando poi la cantante e il suo team per la serata. D'altra parte, tra Meghan e Beyoncé non è mai mancata affinità, come dimostra il messaggio che la cantante scrisse ringraziando la Duchessa, dopo le sue dichiarazioni da Oprah Winfrey sulla famiglia reale, di fatti in quell'occasione la cantante scrisse: "Grazie Meghan per il tuo coraggio e per la tua leadership, siamo tutti rafforzati e ispirati da te".

Il Principe Harry vuole riconciliarsi con il padre Carlo

Intanto, il principe aveva fatto parlare di sé in questi giorni per una disavventura, simpatica, avvenuta durante il suo soggiorno a Londra. Intento a cercare l'indirizzo di casa di un amico, ha più volte sbagliato campanello e una telecamera di sorveglianza lo ha sorpreso nell'atto di suonare. Harry è ormai intenzionato a ricucire i rapporti con la sua famiglia, soprattutto con suo padre con il quale non parla da mesi. Lo ha dichiarato in un'intervista e pare che stia facendo il possibile affinché ciò accada: "Non so quanto tempo gli resterà da vivere. Vorrei tornare a parlargli" ha detto alla BBC, consapevole del fatto che alcuni suoi atteggiamenti difficilmente saranno perdonati dai suoi familiari.