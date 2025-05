Il Principe Harry sbaglia per tre volte indirizzo di casa di un amico, la telecamera di sicurezza riprende il momento

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Anche i principi commettono gli errori che nella quotidianità potrebbe commettere un cittadino qualunque, ed è così che il Principe Harry è stato beccato da una telecamera di sorveglianza mentre, per ben tre volte, ha sbagliato indirizzo alla ricerca di un amico in un quartiere londinese. Una scena che ha del surreale, con il fermo immagine del secondogenito di Re Carlo III intento a bussare al campanello.

Il Principe Harry immortalato dalle telecamere di sorveglianza

Da quando è arrivato a Londra per provare a sistemare i rapporti, sempre più tesi, con i suoi familiari, il Principe Harry ha ben pensato di concedersi anche il tempo per incontrare qualche amico, ed è così che si è reso protagonista di una simpatica disavventura, finita poi su tutti i tabloid inglesi. Alla ricerca dell'indirizzo giusto, in un quartiere bene della sua amata città, il Duca di Sussex ha bussato a ben tre civici sbagliati ed è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di una delle abitazioni, proprio nell'atto di suonare nuovamente il campanello. Uno dei residenti della strada ha dichiarato, contattato dal The Sun, che uno dei domestici ha sentito bussare e si è avvicinato alla porta per aprire: "Ma non ha riconosciuto Harry" e poi ha proseguito: "Siamo rimasti di sasso nel vederlo poi nella telecamera. Ma ce ne siamo accorti solo quando abbiamo visto che i vicini stavano confabulando". Un episodio divertente e allo stesso tempo insolito che, probabilmente, mai era capitato. D'altra parte, solo qualche giorno prima, il Principe si era fatto arrivare del cibo da asporto a casa di un altro amico, aprendogli alla porta e contravvenendo a quelle che sono le misure di sicurezza imposte ai reali.

Il desiderio di riconciliarsi con il padre

Il Duca di Sussex si trova a Londra perché, come dichiarato da lui stesso la scorsa settimana, è intenzionato a ricucire i rapporti con la sua famiglia. In un'intervista alla BBC, il principe aveva dichiarato di soffrire il distacco dai suoi familiari e di riconoscere il fatto che alcuni di loro non gli perdoneranno mai certe scelte, come quella di aver scritto un libro. Ma ora il suo obiettivo è un altro: "Non mi perdoneranno mai per tante cose. Ma vorrei tanto riconciliarmi con loro, non ha senso continuare a litigare. La vita è preziosa, non so quanto tempo abbia ancora mio padre".