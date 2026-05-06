Robbie Williams si spezza un dente: “Mia moglie dice che sembro Scemo e più scemo”

Robbie Williams si è spezzato un dente. Nessun incidente o caduta, la disavventura è avvenuta mentre si lavava i denti. Ad accorgersene è stata la moglie.

Robbie Williams ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con un dente spezzato. Disavventura per il cantante, che sui social ha raccontato cosa è successo. In realtà non si è trattato di un incidente o di una brutta caduta. Il dente si sarebbe spezzato mentre si stava semplicemente lavando i denti come fa ogni sera prima di andare a letto.

Inizialmente, il cantante non si era neanche accorto dell'accaduto. Tuttavia, avvertiva che c'era qualcosa di strano: "Tornando a letto, la mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo…una nuova fessura, un nuovo anfratto". Ma non aveva collegato le due cose. L'amara scoperta quando ha sorriso alla moglie Ayda Field e l'ha vista trattenere il respiro. In quel momento ha capito di avere perso parte del dente.

Non ne ha fatto un dramma: "Ayda è scoppiata a ridere e ho riso anch'io. Poi mia moglie ha detto che sembro Scemo & più scemo", con riferimento al film con Jim Carrey e Jeff Daniels. Quindi ha posto un quesito ai suoi follower. Attualmente Robbie Williams si trova a Miami, mentre il dentista che si prende cura del suo sorriso si trova a Los Angeles. All'orizzonte diverse date del suo tour: "Cosa dovrei fare? Dovrei prendere un volo di cinque ore per sistemare il dente o devo accettare questo come mio nuovo look?". Intanto, nei commenti tantissimi dentisti di Miami gli hanno proposto di risolvere prontamente il suo problema. C'è, invece, chi gli ha suggerito ironicamente di spezzare anche l'altro dente per renderli simili.

L'artista, a cui non manca di certo il senso dell'umorismo, il giorno seguente ha pubblicato un'altra foto in cui ha posizionato un dente da vampiro su quello rotto. Il post è stato accolto da una valanga di commenti di suoi fan che hanno trovato la soluzione particolarmente divertente. Non è dato sapere se nel frattempo il cinquantaduenne abbia risolto questo problema.