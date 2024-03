Il ritorno di Kate Middleton: per la prima uscita pubblica con William indossa una felpa da uomo Il Sun ha diffuso il video del ritorno in pubblico di Kate Middleton dopo l’intervento all’addome. La principessa è apparsa in forma, felice e rilassata e per l’occasione ha sfoggiato un comodo look sportivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è la donna più discussa del momento: dopo che lo scorso gennaio Buckingham Palace aveva annunciato che sarebbe rimasta lontana dai riflettori almeno fino a Pasqua a causa della convalescenza post intervento all'addome, in occasione della Festa della mamma britannica è ricomparsa sui social. La foto postata in compagnia dei figli, però, è finita al centro delle polemiche per essere stata ritoccata, cosa che ha alimentato le teorie cospirazioniste che stavano facendo il giro del mondo già da diverse settimane. Nelle ultime ore, però, il Sun ha riportato la notizia del primo avvistamento pubblico della principessa, diffondendone anche il video: ecco cosa ha indossato per fare acquisti con William nei pressi di Adelaide Cottage.

Il video del ritorno in pubblico di Kate Middleton

Sarà perché i Royals intendevano mettere a tacere le polemiche seguite alla foto ritoccata o perché Kate Middleton si sta davvero riprendendo dopo l'intervento subito, ma la cosa certa è che la principessa è stata paparazzata in compagnia del principe William al Windsor Farm Shop, un negozio di un'azienda agricola poco distante dall'Adelaide Cottage. I due probabilmente si sono dati allo shopping dopo aver seguito i figli nelle loro attività sportive e non sorprende, dunque, che siano apparsi senza i look eleganti e formali sfoggiati solitamente in pubblico. Come spiegato dal Sun, Kate "sembrava molto in forma, felice e rilassata" ma anche questa volta non sono mancate le diatribe: in molti, infatti, ritengono che non si tratti davvero di lei ma solo di una controfigura.

Kate Middleton in versione sportiva

Per lo shopping "alimentare" vicino casa il principe William ha lasciato nell'armadio i soliti completi eleganti, questa volta ha puntato sulla comodità di jeans, sneakers, parka e cappellino con la visiera. La vera protagonista del video, però, è sua moglie Kate Middleton, apparsa per la prima volta in pubblico dopo l'intervento. Anche lei ha detto temporaneamente allo stile bon-ton, preferendo la comodità di un look sportivo. Ha abbinato un paio di leggings neri aderentissimi a una felpa di pile nera di Umbro, un modello maschile con dei dettagli arancio fluo sulla zip frontale e sulle maniche. Non sono mancate le sneakers, per la precisione un paio di Adidas runners, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci. L'uscita informale con William preannuncerà il ritorno ufficiale in pubblico?