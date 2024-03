Kate Middleton, diffuso il primo video dell’avvistamento con il marito William: “È un buon segno” A poche ore dall’indiscrezione sulla prima uscita pubblica di Kate Middleton, spunta il filmato che confermerebbe il miglioramento delle condizioni di salute della principessa del Galles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Sun era stato tra i primi giornali a riportare la notizia dell'uscita pubblica della principessa del Galles, avvistata insieme al marito William. I due erano stati visti mentre facevano acquisti in un negozio di un'azienda agricola poco distante dall'Adelaide Cottage, la loro residenza. Il tabloid, nelle ultime ore, ha diffuso il video della loro uscita.

Il video di Kate Middleton e William

Dopo settimane di teorie cospirazioniste, foto manipolate e prese in giro da parte di celebrità americane, il video diffuso dal tabloid prova a mettere a tacere tutti i gossip. La principessa del Galles, in un'apparizione a sorpresa, si mostra a passeggio con il marito William, al Windsor Farm Shop, negozio di prodotti locali poco distante dalla casa della coppia reale, Adelaide Cottage. Le immagini diffuse risalgono alla giornata di sabato 18 marzo.

Kate Middleton: "Sembrava molto in forma"

Sembrerebbe che, prima di fare compere, la coppia abbia assistito alle pratiche sportive dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Un testimone, riferendosi a Kate, raccontava al Sun: "Sembrava molto in forma, felice e rilassata. Dopo tutto quello che è successo sono rimasto molto stupito quando l’ho vista. Ma è un ottimo segno, vuol dire che si sente abbastanza bene per uscire e andare per negozi. I figli non erano con loro, ma è un ottimo segno che lei sia sana abbastanza da fare un salto a fare la spesa".

"Kate Middleton potrebbe parlare della sua salute in pubblico"

Fonti vicine alla principessa del Galles, ipotizzavano un suo ritorno in pubblico in vista dei festeggiamenti per il compleanno del figlio Louis, il 23 aprile. Un amico della coppia reale aveva rivelato al quotidiano Sunday Times: "Non è che non pensassero che ci sarebbero state speculazioni e forte interesse, ma erano fiduciosi che le persone avrebbero dato loro lo spazio di cui avevano bisogno".