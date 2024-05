video suggerito

William e George, la tradizione dei look coordinati si ripete: allo stadio con le cravatte a righe Il principe William e il figlio George hanno assistito alla partita tra Manchester City e Manchester United: erano allo stadio con look identici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

William e George

Mentre la principessa Kate ha messo in pausa gli impegni pubblici, così da dedicarsi esclusivamente alle cure per il tumore di recente diagnosticato, il marito William sta portando avanti l'agenda. Il figlio di re Carlo era presente allo stadio di Wembley assieme al figlio maggiore, in qualità di presidente della Federcalcio, ruolo che ha dal 2006. Il primogenito della coppia, il piccolo George, è il secondo in linea di successione: un giorno sarà lui a portare la corona sulla testa. La sua formazione, per prepararlo al ruolo che verrà, è già iniziata, anche se i genitori hanno sempre cercato di dare a lui e agli altri figli (Charlotte e Louis) un'infanzia quanto più normale possibile. Il principe William e George vestono uguali: allo stadio con le cravatte coordinate

Padre e figlio insieme allo stadio

Il principe William e il principino George hanno assistito qualche giorno fa alla finale della Coppia d'Inghilterra, evento che ha radunato allo stadio di Wembley 90mila tifosi, che hanno assistito al match tra Manchester City e Manchester United (che ha trionfato 2-1). Non sono le due squadre del cuore, nella royal family. William, infatti, simpatizza per l'Aston Villa mentre la regina Elisabetta, così come la Regina Madre, era una tifosa dell'Arsenal. A sorpresa tra gli spalti ha fatto la sua comparsa anche il piccolo George, il primogenito di William e Kate. Ha fatto gli onori di casa, dimostrandosi perfettamente a proprio agio tra fotografie, strette di mano ufficiali e consegna della coppa. I due erano seduti nel palco d'onore uno accanto all'altro e George ha avuto modo anche di salutare i due allenatori, Alex Ferguson e Pep Guardiola.

William e George

Tale padre, tale figlio

Il principe di Galles ha indossato per l'occasione un abito blu scuro, a cui ha abbinato una camicia bianca e una cravatta a righe rosse, bianche e blu. Look identico per il figlio, anche lui con completo scuro, cravatta a righe bianche e blu, camicia candida. Sembra sia una tradizione di famiglia, l'outfit coordinato in questi casi. Anche a ottobre scorso, per una partita di rugby (William è patron della Welsh Rugby Union) avevano scelto abiti blu scuro abbinati a cravatta rossa. Anche a Wimbledon nel 2022 padre e figlio avevano scelto giacca e cravatta.