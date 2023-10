George e il principe William coordinati sugli spalti, tifano per il Galles I due eredi al trono si sono recati in Francia per sostenere la squadra di rugby di cui il padre è patron. Il piccolo è la miniatura di William con il completo abbinato.

A cura di Annachiara Gaggino

George e William

Che il principe George fosse un appassionato di sport lo si era capito già nel corso degli europei ne luglio del 2021, quando è stato immortalato con i genitori mentre faceva il tifo per l'Inghilterra. Ma a quanto pare non c'è solo il calcio tra i suoi interessi, ha anche una squadra di rugby preferita. Il primogenito di William e Kate è stato, infatti, accompagnato dal padre a vedere la partita del Galles contro l'Argentina allo stadio di Marsiglia, primo evento sportivo internazionale seguito all'estero dal bambino che ha compiuto da poco 10 anni. Un affronto per mamma Kate, che invece è il patroneo della squadra inglese, la Rugby Football Unioni.

George e William alla partita del Galles

George, in tribuna è la miniatura di William

Per assistere ai quarti di finale della Coppa del mondo di rugby, padre e figlio si sono presentato allo stadio vestiti abbinati. Entrambi hanno indossato abiti blu scuro, abbinati a una cravatta rossa. La scelta del colore dell'accessorio non è casuale, che richiama il rosso del drago che simboleggia il Galles e che è rappresentato sulla bandiera della nazione. Il bambino si è seduto sul palco presidenziale con il principe William, patron della Welsh Rugby Union, accolti dall'ex giocatore e attuale presidente del World Rugby Sir Bill Beaumont, dal vice amministratore delegato di France 2023 Martine Nemecek e dal presidente della Welsh Rugby Union Gerald Davies. "È un piacere vederti, ho pensato di portare George con me stasera", ha scherzato William con Beaumont, che ha subito stretto la mano al piccolo. Mentre presentando il figlio a Davines ha aggiunto: "Ha indossato la maglia del Galles per molto tempo ed è stato uno dei migliori giocatori di sempre".

George e William alla partita del Galles

La passione per il rugby del Principe George

Il piccolo George sembra essere un appassionato di rugby. Il principe, che sta preparando gli esami di ammissione per le superiori, a scuola pratica anche questo sport, oltre che giocarci spesso anche con i fratelli. È una passione di famiglia, "Kate è piuttosto presa", ha raccontato William durante la partita. I figli, insomma, si trovano tra due fuochi: la madre, accanita fan dell'Inghilterra e il padre, patron del Galles. George, però sembra aver scelto per chi tifare.