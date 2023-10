Il primo esame del principe George, a 10 anni si prepara per il liceo L’erede al trono deve già decidere per il suo futuro e si appresta a sostenere una serie di test per essere ammesso alle scuola superiori. Il processo di selezione è lungo e per entrare a Eton dovrà superare tre prove diverse.

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe George con Kate Middleton

La strada per diventare re è lunga, lo sa bene Carlo che ha aspettato il trono per più di 70 anni. Nel frattempo il principe George si prepara e inizia proprio dalla scuola. L'erede al trono ha già dieci anni e la scuola elementare per lui sta giungendo al termine e tra tre anni dovrà iscriversi alle superiori. Quello che può sembrare un periodo piuttosto lungo in verità non lo è, infatti il primogenito di William e Kate sta già iniziando a sostenere i primi step degli esami di ammissione. L'accesso negli istituti è strutturato in tre fase, una delle quali verranno sostenute dal principe George proprio il mese prossimo e mamma Kate per dargli una mano nello studio ha lasciato andare il marito da solo a Singapore per gli Earthshot Prize Awards.

Il lungo iter di accesso a Eton

Al momento il principe George è iscritto al sesto anno della scuola Lambrook nel Berkshire, istituto che frequentano anche i fratelli Charlotte e Louis, ma si prevede che, come da tradizione, il suo futuro sia a Eton. La scuola superiore è una tradizione nella royal family, e tra i suoi alunni vanta il principe William, il fratello Harry e molti altri membri della casa Mountbatten-Windsor. Per esservi ammesso George dovrà sostenere un test ISEB, che prevede domande di inglese, matematica e ragionamento verbale e non verbale che fa dà una prima visione delle attitudini del bambino.

I principi del Galles con i figli George, Louis e Charlotte

L'esame si svolge generalmente tra ottobre e novembre e ne seguirà un altro tra aprile e maggio che si terrà proprio nella scuola prescelta dove verrà valutato il potenziale accademico del principe. Il test si terrà solo dopo che l'istituto attualmente frequentato da George riceverà un rapporto sui suoi interessi, le sue qualità accademiche, i suoi punti di forza e i suoi interessi personali. I risultati dell'iter saranno resi noti a Buckingham Palace entro luglio 2024 e, se saranno positivi, il principe riceverà un'offerta condizionata e dovrà sostenere un ulteriore esami di ammissione al suo ottavo anno di scuola.