video suggerito

Il principe George ha imparato a volare: il traguardo per prepararsi alla vita da re Il principe George un giorno diventerà re d’Inghilterra e fin da giovanissimo ha seguito un preciso programma “di preparazione”. Il suo ultimo traguardo? A 11 anni ha imparato a volare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il principe George ha compiuto 11 anni lo scorso maggio ma, nonostante la tenera età, ha già il futuro scritto: un giorno diventerà re d'Inghilterra e, così come il padre e tutti gli antenati saliti sul trono, ha dato il via ai preparativi fin da piccolissimo. Sebbene William e Kate Middleton abbiano provato a donargli un'infanzia il più "normale" possibile, le regole reali hanno sempre parlato chiaro: essendo tra gli eredi diretti della corona, deve seguire un preciso "programma" per ricoprire i panni del sovrano in modo impeccabile quando arriverà il suo momento. Non sorprende, dunque, che, dopo aver seguito delle lezioni di volo, si sia messo alla guida di un velivolo tutto da solo (anche se accompagnato da un istruttore).

Il primo volo del principe George

Stando a quanto trapelato dal The Sun, uno dei tabloid britannici più attendibili, il principe George avrebbe già imparato a volare. Durante l'ultimo giorno delle vacanze estive avrebbe guidato per la prima volta un aereo da solo (ma accompagnato da un istruttore), il tutto sotto lo sguardo orgoglioso della mamma e del papà. Il volo "inaugurale" sarebbe andato in scena sull'aeroporto di White Waltham, vicino a Maidenhead, e si sarebbe concluso in meno di un'ora senza particolari problemi, a prova del fatto che l'erede al trono nasconde un grande talento. Certo, per prendere il brevetto dovrà attendere almeno i 14 anni, ma è chiaro che si è trattato di un ottimo esordio che lascia sperare in un futuro nell'aviazione.

George seguirà le orme di William ed Harry?

La Royal Family britannica ha da sempre un rapporto speciale con il mondo dell'aviazione, basti pensare al fatto che sia William che il fratello Harry hanno fatto parte della RAF, avendo diverse esperienze come piloti. In casa Windsor cominciare ad avere dimestichezza con i voli fin da giovanissimi sembra essere una vera e propria tradizione e George è solo l'ultimo ad averla rispettata. Al momento, però, pare che non abbia alcuna intenzione di unirsi alle forze armate come il papà e lo zio. La cosa (quasi) certa è che nel suo futuro di preparazione al trono c'è l'Eton College, lo stesso che hanno frequentato anche William ed Harry, dunque non si esclude che da grande possa cambiare idea e continuare a seguire le loro orme.