Il principe George non sogna di diventare re, da grande vorrebbe fare il pizzaiolo Il principe George un giorno diventerà re d’Inghilterra ma al momento non sembra sentire affatto il peso della corona che l’attende. Da grande, infatti, non vuole fare il sovrano ma il pizzaiolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il futuro del principe George è già scritto, tanto che fin da prima che venisse al mondo tutti sapevano che sarebbe stato destinato a salire sul trono d'Inghilterra. Al momento nella linea di successione prima di lui c'è il padre William ma, nonostante ciò, ha già dato il via a un preciso percorso formativo per diventare un perfetto re, l'unico piccolo "inconveniente"? Ora come oro, essendo solo un bambino di 11 anni, la vita da sovrano non sembra interessargli, anzi, se potesse scegliere, da grande vorrebbe diventare un pizzaiolo.

La serata in pizzeria del principe George

Il principe William e Kate Middleton hanno sempre voluto donare ai loro figli un'infanzia "normale", tenendoli il più possibile lontani sia dai riflettori che dalle responsabilità reali. Non sorprende, dunque, che il piccolo George non senta affatto il peso della futura corona sulle sue spalle. Di recente, durante una serata in famiglia in una pizzeria nel Norfolk, Wiveton Hall Café, il principino è rimasto affascinato dal forno a legna, tanto da aver affermato di fronte a tutti i presenti: "Questo è quello che voglio fare quando sarò grande!". Certo, probabilmente dovrà rivedere i piani, ma è chiaro che ha mantenuto intatta la sua spontaneità nonostante l'importante ruolo che ricopre nella Royal Family.

Le insolite passioni dell'erede al trono

Non è la prima volta che il principe George rivela i suoi hobbies tutt'altro che reali e a incitarlo a continuare a farlo sono la mamma e il papà, che ogni giorno provano a non trattarlo come un erede al trono. Il futuro re ama il calcio e il tennis, canta le canzoni di Taylor Swift e ha una dote naturale nel disegno (ereditata da nonno Carlo). Come se non bastasse, ha anche imparato a volare e a nuotare, tanto che sia gli aerei che le immersioni subacquee non tra le sue nuove più grandi passioni. Insomma, il principino è un bambino assolutamente "normale" che per ora vive il futuro sul trono come un gioco.