Il principe Harry compie 40 anni: come è cambiato, la trasformazione del suo stile Oggi il principe Harry festeggia 40 anni: ecco le foto che mostrano come è cambiato nel tempo il suo stile.

A cura di Giusy Dente

Il principe Harry compie 40 anni e trascorrerà questa giornata speciale assieme alla moglie Meghan Markle e ai loro due figli, Archie e Lilibet Diana. La vita del secondogenito di re Carlo non è più all'interno della monarchia: da tempo ha rinunciato ai doveri reali (e al relativo stipendio) e ha lasciato Londra. Ora vive a Montecito, in California, ma non è lontano solo fisicamente dalla royal family, lo è anche emotivamente: pare infatti che i rapporti coi parenti siano molto compromessi. Negli anni tante cose sono successe nella vita del principe, che oggi è un uomo molto dedito al sociale. Si è lasciato alle spalle l'etichetta di ribelle, gli scandali, i flirt amorosi. Assieme alla sua vita è cambiata anche la sua immagine, il suo stile si è evoluto da quello di un ragazzino ribelle a quello più moderno di un uomo consapevole e sofisticato.

Come era il principe Harry negli anni ‘90, le foto da bambino

Classe 1984, il principe Harry ha vissuto la sua infanzia negli anni Novanta. Come ogni bambino della royal family, nelle occasioni pubbliche era visto sempre con abiti eleganti, vestito di tutto punto con rigore e disciplina, come si era soliti fare all'epoca: camicia, cravatta, a volte calzoncini corti. L'immagine della Corona è stata nel tempo sicuramente "svecchiata" e alleggerita. In età scolare ha anche lui indossato la divisa della scuola di appartenenza, alternandola a outfit casual e sportivi da adolescente.

Il look di Harry da adolescente con il suo stile ribelle

Durante gli anni giovanili, il principe Harry è stato protagonista di diverse vicende spiacevoli che hanno fatto di lui il membro ribelle della famiglia, in contrapposizione al carattere pacato e disciplinato del fratello maggiore.

Dalla divisa con svastiche naziste, alle effusioni in pubblico con la fidanzata di allora (proibito dal protocollo reale) fino alle foto che lo ritraevano nudo а Las Vegas, gli scandali non sono mancati.

Parallelamente, anche il suo stile era ribelle e disinvolto, poco attento all'etichetta e alle formalità. Dal 2005, quando ha intrapreso la carriera militare, in poi è stato spesso visto con l'uniforme militare, a cui è rimasto sempre legato e devoto.

Le foto del Principe Harry oggi: com’è a 40 anni

Crescendo lo stile del principe si è fatto più maturo, pur differenziandosi da quello del fratello maggiore, caratterizzato sicuramente da uno stile più rigoroso e disciplinato. Happy ha sempre preferito un tocco casual, seppur raffinato, curato e sofisticato. Oggi il suo è un guardaroba moderno, che riflette la sicurezza in se stesso che ha faticosamente acquisito.

