video suggerito

Cosa ha indossato Meghan Markle per i festeggiamenti dei 40 anni del principe Harry Meghan Markle e il principe Harry hanno trascorso il weekend del 40esimo compleanno dell’ex Windsor a un evento di beneficienza legato alla loro fondazione: la duchessa di Sussex sceglie un abito estivo di un brand italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle e il principe Harry

Il principe Harry ha compiuto 40 anni domenica 15 settembre. Per il weekend del suo compleanno ha scelto di partecipare a un torneo di tennis di beneficienza organizzato a Los Angeles, in California, dove i Duchi di Sussex vivono da diversi anni. Harry ha ricevuto gli auguri social da parte della Royal Family e da parte dei principi del Galles, William e Kate. Niente auguri telefonici, però, visto che i due fratelli non si parlano più, stando a quanto riportano i principali tabloid britannici. Il duca di Sussex, quindi, ha scelto di festeggiare in famiglia con la moglie Meghan Markle e un gruppo di amici. Per l'evento benefico, l'attrice ha sfoggiato un abito bianco in cotone perfetto per l'estate californiana.

L'outfit estivo di Meghan Markle per l'evento di beneficienza

Il sabato prima del compleanno del principe Harry, lui e la moglie Meghan Markle hanno preso parte al George Zajfen Tennis Tournament di Los Angeles. L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi a favore dell'Alliance for Children's Rights in onore del figlio scomparso di Kelly McKee Zajfen. L'evento era sponsorizzato dalla Archewell Foundation, la fondazione che i duchi di Sussex hanno creato negli ultimi anni e che li porta spesso in giro per il mondo.

Meghan Markle all'evento di beneficienza con Harry

Per l'occasione, Meghan Markle ha sfoggiato un outfit casual e ancora estivo, visto che a Los Angeles l'estate non è finita. La duchessa ha indossato un abito bianco smanicato sartoriale con scollo a farfalla del brand italiano Giuliva Heritage, un marchio ideato a Roma e prodotto a Napoli. Il vestito in cotone ha una serie di bottoni in madreperla e tasche laterale. Il modello Edda viene venduto sul sito del brand a 1.215 euro. Il look viene ultimato da dettagli sui toni del marrone, compresa la mini borsa modello Doma Insignia Satchel color cognac firmata CH Carolina Herrera. La borsa, che costa 790 euro, si abbina un paio di sandali firmati Aquazzura, il modello Divine in pelle scamosciata sempre in color cognac.

Meghan Markl e Harry | Foto Alliance for Children's Rights

Anche Meghan Markle riprende la tendenza degli occhiali da sole anni Settanta, uno degli accessori più glamour di tutto il 2024, sfoggiando uno dei suoi modelli preferiti. Si tratta dei Ray-ban Aviators, un paio di occhiali da sole immortali e intramontabili che rendono ogni look sempre ultra chic.