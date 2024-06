video suggerito

George, Charlotte e Louis in versione casual: la Festa del papà in pantaloncini (come William) Ieri in Inghilterra è stata celebrata la Festa del papà e la Royal Family ne ha approfittato per postare una nuova dolcissima foto. George, Charlotte e Louis hanno posato con papà William in una inedita versione casual: ecco il risultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A poche ore dall'apparizione pubblica al Trooping the Colour, evento che ha segnato il ritorno in pubblico sia di Kate Middleton, apparsa meravigliosa in bianco, che dei principini George, Charlotte e Louis, i Royals sono tornati a far parlare di loro. Il motivo? Sul profilo ufficiale dei principi del Galles è comparsa una nuova dolcissima foto di famiglia. È stata realizzata per celebrare la Festa del papà e, oltre a essere stata accompagnata da un messaggio toccante, ha anche mostrato gli eredi al trono insieme a papà William in una inedita versione casual. Chi c'è dietro la macchina da presa? Naturalmente Kate Middleton, che ormai da anni è la fotografa ufficiale di famiglia.

Perché la Festa del papà si festeggia a giugno

Per quale motivo i Royals hanno celebrato la Festa del papà a giugno? Si tratta di un'usanza differente rispetto all'Italia. Se nel nostro paese la ricorrenza ricade sempre il 19 marzo, così da farla coincidere col giorno di San Giuseppe, il padre di Gesù, nel resto del mondo le cose vanno diversamente. In Gran Bretagna, così come in Francia, Ungheria, Olanda e Perù, viene festeggiata la terza domenica di giugno (tradizione "presa in prestito" dagli Stati Uniti). Negli USA, infatti, il giorno dedicato al papà ha una storia particolare: la giovane Sonora Smart Dood lottò duramente perché venisse istituito un Father's Day e alla fine riuscì nel suo intento il 19 giugno 1910, il giorno del compleanno di suo padre. Solo a partire dal 1966, però, il Presidente Lyndon B.Johnson proclamò il Father's Day come festa nazionale da celebrare ogni terza domenica di giugno.

I principi del Galles in jeans e felpa

Nello scatto di famiglia si vedono George, Charlotte, Louis immortalati di spalle insieme a papà William mentre ammirano un meraviglioso paesaggio marino e la cosa particolare è che sfoggiano tutti degli inediti look casual. Siamo sempre stati abituati a vederli in abiti "ufficiali", dunque in giacca, cravatta e accessori bon-ton, ma ora hanno preferito lasciare spazio alla comodità. Shorts di jeans e felpa azzurra per la principessina, pantaloncini cargo verde militare, felpa con cappuccio e berretto per il papà, Louis con polo e bermuda blu navy, George con t-shirt celeste e pantaloni in denim: i membri di casa Windsor hanno dimostrato che, lontani dai riflettori, sono una famiglia assolutamente "normale". Non sono forse adorabili anche in questa versione cozy?

