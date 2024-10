Alberta Ferretti nomina il nuovo direttore creativo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Qualche settimana fa Alberta Ferretti ha sconvolto il mondo della moda dicendo addio alla storica Maison che ha contribuito a fondare negli anni '80, ha dato la notizia durante la Milano Fashion Week, lasciando di stucco coloro che hanno sempre amato la sua eleganza glamour. Sebbene l'entusiasmo verso il suo lavoro sia rimasto invariato nei decenni a capo della griffe, la stilista ha capito che è arrivato il momento di dare il via a un nuovo capitolo del marchio. Ora quel giorno è arrivato: ecco chi è il nuovo direttore creativo scelto dal brand.

Lorenzo Serafini è il nuovo direttore creativo della Maison Alberta Ferretti, ad annunciarlo è stato il Gruppo Aeffe, società per azioni che opera nel settore del lusso di cui fa parte l'azienda della leggendaria stilista italiana. Anche il designer non è nuovo al gruppo, anzi, ne fa parte dal 2014 col brand Philosophy di Lorenzo Serafini. “In un momento di grandi cambiamenti nel mondo della moda, credo fortemente che Lorenzo abbia tutte le caratteristiche necessarie per accogliere questa sfida: creatività, uno spiccato senso estetico, professionalità, competenza”, sono state queste le parole con cui Alberta Ferretti ha commentato la nomina. Ora, a partire dalla stagione Autunno/Inverno 2025, la linea Philosophy verrà integrata nel brand Alberta Ferretti con l’obiettivo di aggiungere ancora più forza e appeal alla nuova era della Maison.