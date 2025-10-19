Belén Rodriguez a cena con la sorella Cecilia e Ignazio Moser: Clara Isabel ha riunito la famiglia

La nascita della piccola Clara Isabel ha riunito le famiglie Rodríguez e Moser. Pochi giorni fa, Veronica Cozzani, madre di Belén e Cecilia, ha postato sui social una foto delle figlie insieme a cena. Con loro anche Ignazio Moser, al quale la showgirl si sarebbe riavvicinata dopo la nascita della nipotina.

L’arrivo di Clara Isabel nella vita della famiglia Rodríguez ha riunito le sorelle Belén e Cecilia. È stata Veronica Cozzani, madre delle due modelle, a pubblicare su Instagram una foto che mostra Belén, Cecilia e Ignazio Moser insieme a cena. Un’immagine che sancisce definitivamente la pace in famiglia dopo mesi difficili, che le due sorelle — pur senza mai entrare nel dettaglio — non hanno mai negato di stare vivendo.

Ma l’arrivo della prima figlia di Ignazio e Cecilia ha riscritto questa storia, favorendo il riavvicinamento tra i tre: quella postata da Veronica è infatti la prima foto che ritrae Belén accanto a Ignazio dopo mesi di silenzio e distanza.

Le indiscrezioni sulla distanza tra Belén Rodríguez e Ignazio Moser

Fin dall’inizio della frattura familiare era apparso chiaro che ad allontanarsi fossero stati proprio Belén e il cognato Ignazio. I due erano stati i primi a smettere di seguirsi reciprocamente su Instagram, prendendo le distanze prima nella vita reale e poi anche sui social. Per mesi, Belén e Cecilia avevano preferito non parlare pubblicamente della crisi, pur senza mai smentirla. Solo di recente le due hanno ammesso di avere vissuto un momento difficile, aggiungendo però che — come accaduto in passato — si sarebbero certamente riconciliate.

Il ruolo di Ignazio Moser nella lite tra le sorelle Rodríguez

Ignazio, a differenza di Belén e Cecilia, non ha mai commentato pubblicamente il suo presunto coinvolgimento nella lite tra le sorelle Rodríguez. Tuttavia, diverse indiscrezioni lo collocano al centro della distanza tra le due. I motivi non sono mai stati chiariti, ma secondo più di una fonte Belén non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del cognato e, in difesa della sorella, avrebbe preso posizione contro il ciclista — posizione che sarebbe stata condivisa anche dal fratello Jeremias.