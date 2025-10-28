Giulia De Lellis rompe il silenzio social dopo il parto: “Febbre a 39 per un’infiammazione, sono viva”

Giulia De Lellis è tornata sui social dopo alcuni giorni di silenzio. Dopo la nascita di Priscilla si era allontanata da Instagram e nelle ultime ore ha svelato il motivo: “Sono appena resuscitata dopo una febbre da mastite”, il racconto.

Giulia De Lellis ha rotto il silenzio social dopo circa una settimana. Diventata mamma a inizio ottobre, dopo l'annuncio della nascita della prima figlia con Tony Effe, Priscilla, si era allontanata da Instagram. Solo in queste ore ha aggiunto nuove stories nelle quali ha raccontato come ha trascorso le ultime settimane. "Sono viva" ha dichiarato, prima di rivelare di aver avuto la febbre alta a causa della mastite, un'infiammazione al seno.

Le parole di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è tornata sui social poche ore fa con un racconto delle sue ultime, e prime, settimane da neo mamma. "Eccoci, non ci vediamo da queste parti da un po'. Sono appena resuscitata dopo una febbre da mastite, un'infiammazione al seno per chi allatta, non è affatto un argomento piacevole". L'imprenditrice ha proseguito sostenendo di aver superato giorni particolari nei quali non è stata in salute: "Ce l'ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Sono viva" ha dichiarato, spezzando quindi la curiosità di molti fan che si chiedevano perché non avesse pubblicato più nulla dopo l'annuncio della nascita di Priscilla. L'influencer ha poi condiviso con i fan i primi dettagli di Priscilla, la prima figlia con Tony Effe.

La confessione da neo mamma: "Tutto molto intenso, nel bene e nel male, ma bellissimo"

L'imprenditrice nonché famosa influencer ha continuato il suo discorso svelando le sue prime impressioni da neo mamma. "Sono in una bolla d'amore, una magia che mi sto godendo. Una sensazione che non potrò mai trovare le parole per spiegarla. Lei è bellissima, sta benissimo, è la gemella del mio fidanzato". Infine, ha descritto la sua nuova vita come "intensa ma straordinaria: "È tutto molto intenso nel bene e nel male. Tutto impegnativo, diverso, mi sto abituando ai nuovi ritmi. La guardo e vado su un altro pianeta. Tutto intenso e bellissimo", ha concluso.