Mara Venier ed Elettra Lamborghini parlano del sesso durante il matrimonio, cosa ha detto la conduttrice

Sanremo è finito da una settimana, già si avverte l'aria della nuova direzione, ma i cantanti reduci dall'esperienza sanremese continuano a portare i loro brani in televisione. Ed ecco che da Mara Venier, durante la puntata di domenica 8 marzo, è stata ospite Elettra Lamborghini. La cantante romagnola è un fiume in piena e anche nel salotto televisivo di Rai1 parla senza timore anche della sua intimità, coinvolgendo anche al conduttrice. Dopo un momento goliardico, poi, le due affrontano anche il tema della maternità e la cantante rivela le sua paure.

Le confessioni intime di Mara Venier ed Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è uno di quei personaggi televisivi che non si è mai tirata indietro nel rispondere alle domande postele durante i programmi a cui è invitata a partecipare, ed è quindi con estrema naturalezza che parla della sua vita privata con Afrojack, sposato ormai quasi sei anni fa, dopo un fidanzamento di un paio d'anni. "È l'amore della mia vita" spiega la cantante che con la conduttrice inizia a parlare della sua vita matrimoniale, toccando anche argomenti piuttosto intimi che danno vita a un involontario siparietto. Lamborghini chiede a Venier: "Da quanto sei sposata?" e la conduttrice risponde dicendo che da 26 anni è accanto a Nicola Carraro, e la cantante: "Eh, quindi vedi lo stesso pippo da 26 anni", Venier sommessamente conferma ed Elettra aggiunge: "Eh io da otto", ma non prima che la padrona di casa faccia un piccolo appunto: "A dire il vero non lo vedo più. Noi abbiamo un'età ormai, capisci che, voi siete ragazzi". Una risata fragorosa riempie lo studio, tanto che la conduttrice non riesce a smettere di ridere per questo scambio di battute.

"Non me la sento di avere un figlio ora"

Non manca, però, un tema importante che Venier sente di voler affrontare con la sua ospite, sottolineando proprio il fatto che la cantante sia ormai sposata da sei anni, si tratta della maternità. La cantante, che più volte ha toccato la questione, ha ribadito aggiunto una motivazione significativa in merito alla sua scelta, attuale, di aspettare: