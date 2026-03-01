Sanremo 2026 in diretta: alle 12 l’ultima conferenza stampa con Sal Da Vinci e Carlo Conti

Durante la finale di Sanremo ieri sera, sabato 28 febbraio, Carlo Conti ha passato il testimone al nuovo volto della Rai e del piccolo schermo in generale, Stefano De Martino. Il conduttore napoletano è salito sul palco dell'Ariston ed è stato annunciato come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Visibilmente emozionato, ha ringraziato Conti e la Rai: "Io voglio ringraziare te, perché ricevere da te questo testimone è un gesto di generosità non scontato. Ringrazio anche la Rai e poi voglio ricordare quello che ci diciamo sempre: testa bassa e pedalare. Ciao Sanremo, ci vediamo presto". Sarà lui il nuovo volto di Sanremo, l'anno prossimo.