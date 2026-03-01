spettacolo
Sanremo 2026 in diretta: alle 12 l’ultima conferenza stampa con Sal Da Vinci e Carlo Conti

Sanremo in diretta: la conferenza stampa dopo la finale in streaming su RaiPlay e la scaletta con i 30 cantanti ospiti da Mara Venier: Carlo Conti e il vincitore rispondono alle domande dei giornalisti.

1 Marzo 2026 9:30
Ultimo agg. 10:00
Immagine

Sanremo 2026 in diretta: le news dalla conferenza stampa con Carlo Conti e Sal Da Vinci e la scaletta con l'ordine di uscita di cantanti da Mara Venier, a Domenica In.

10:00

La classifica completa della finale di Sanremo 2026

Con la chiusura del Festival e la proclamazione del vincitore, è stata stilata anche la classifica finale di Sanremo 2026. Sul podio Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga: ultimo Eddie Brock. Ecco la classifica completa dopo la finale:

1. Sal Da Vinci – Saremo io e te

2. Sayf – Tu mi piaci

3. Ditonellapiaga – Che fastidio!

4. Arisa – Magica favola

5. Fedez e Masini – Maschio necessario

6. Nayt – Prima che

7. Fulminacci – Stupida Fortuna

8. Ermal Meta – Stella Stellina

9. Serena Brancale – Qui con me

10. Tommaso Paradiso – I romantici

11. LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

12. Luchè – Labirinto

13. Bambole di pezza – Resta con me

14. Levante – Sei tu

15. J-Ax – Pacchetto iniziale Italia

16. Tredici Pietro – Uomo che cade

17. Samurai Jay – Ossessione

18. Raf – Ora e per sempre

19. Malika Ayane – Animali notturni

20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

22. Michele Bravi – Prima o poi

23. Francesco Renga – Il meglio di me

24. Patty Pravo – Opera

25. Chiello – Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini – Voilà

27. Dargen D'Amico – AI AI

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30. Eddie Brock – Avvoltoi

09:52

Carlo Conti passa il testimone a Stefano de Martino per la prossima edizione del Festival

Immagine

Durante la finale di Sanremo ieri sera, sabato 28 febbraio, Carlo Conti ha passato il testimone al nuovo volto della Rai e del piccolo schermo in generale, Stefano De Martino. Il conduttore napoletano è salito sul palco dell'Ariston ed è stato annunciato come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Visibilmente emozionato, ha ringraziato Conti e la Rai: "Io voglio ringraziare te, perché ricevere da te questo testimone è un gesto di generosità non scontato. Ringrazio anche la Rai e poi voglio ricordare quello che ci diciamo sempre: testa bassa e pedalare. Ciao Sanremo, ci vediamo presto". Sarà lui il nuovo volto di Sanremo, l'anno prossimo.

09:39

Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì"

Immagine

Sal Da Vinci ha conquistato la vittoria del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, un inno al matrimonio e all'amore adulto. Ha dedicato il suo premio alla famiglia, alla sua città, Napoli, e "a una persona che non c'è più, Vincenzo D'Agostino, la poesia delle mie melodie", ha dichiarato ai microfoni del Tg1 dopo la finale. L'artista napoletano è tornato all'Ariston dopo 17 anni dalla sua ultima volta: partecipò alla kermesse nel 2009 con Non riesco a farti innamorare, brano che si classificò terzo.

09:30

Festival di Sanremo 2026, l'ultima conferenza stampa con il vincitore

Oggi, alle ore 12, andrà in scena dalla Sala Stampa Ariston Roof, la conferenza stampa di chiusura del 76° Festival di Sanremo 2026, conclusosi ieri sera con la vittoria di Sal Da Vinci. Presenti davanti ai giornalisti Carlo Conti e il vincitore, l'artista napoletano che ha vinto il Festival con la canzone "Per sempre sì". L'evento può essere seguito sulla piattaforma streaming RaiPlay.

