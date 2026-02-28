Alessandro Gassmann polemico su Morandi a Sanremo: “A me lo hanno vietato perché padre di un cantante”

L’attore pubblica un post di protesta durante il Festival, criticando la presenza di Gianni Morandi a Sanremo e sottolineando di non aver potuto prendere parte a Sanremo per la promozione di un film in quanto padre di un’artista: “Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival”.

Alessandro Gassmann polemico sul Festival di Sanremo 2026. L'attore, che quest'anno osserva la kermesse da spettatore speciale, vista la presenza in gara del figlio Leo Gassmann, ha protestato esplicitamente per la presenza di Gianni Morandi al fianco di suo figlio, l'artista Pietro Tredici. Morandi è infatti comparso sul palco nel corso della serata cover, cantando insieme a suo figlio la canzone Vita.

Le parole di Alessandro Gassmann

Una sorpresa che ha provocato la protesta di Alessandro Gassmann, come padre e come artista. L'attore ha infatti lamentato disparità con un post pubblicato su Instagram, raccontando di essere stato impossibilitato a salire sul palco dell'Ariston per la promozione di un suo film, proprio in virtù della presenza in gara di suo figlio. Al contrario, non sarebbe valso lo stesso per Morandi. Queste le parole di Gassmann: "Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso".

L'attore ha proseguito raccontando la sua esperienza personale: "Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare “Guerrieri” la serie che parte su @rai1official da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di @gianricocarofiglio , ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante… vabbè dai, sti cazzi, regole NON uguali per tutti. ci vediamo dal 9 marzo".

Cosa dice il regolamento

Il tutto senza mai menzionare direttamente Morandi, ma il riferimento è più che chiaro, trattandosi del solo caso di questo tipo verificatosi nel corso della serata. Precisiamo che non c'è nessuna norma nel regolamento del Festival di Sanremo che vieti la partecipazione di parenti degli artisti sul palco nel corso della serata cover. Allo stesso modo, non esiste alcuna preclusione tecnica o giuridica riguardo all'invito dell'interprete originale del brano scelto per la cover.