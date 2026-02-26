Perché Elettra Lamborghini non fa sesso con il marito Afrojack a Sanremo: “Se mi spompa, domani non canto più”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 si sta rivelando più noioso del previsto. Per fortuna c'è Elettra Lamborghini che con la sua straordinaria spontaneità sta travolgendo la kermesse canora catalizzando i riflettori su di sé. La cantante è impegnata in una missione, debellare i festini "bilaterali" da Sanremo. Ai The Jackal ha spiegato che con questa espressione intende i festini abusivi. La tengono sveglia e, in una settimana così importante, non può permetterselo. Per questo è su tutte le furie. Ma non è tutto. Ospite di RaiRadio2, ha rivelato che suo marito Afrojack è con lei a Sanremo, ma la cantante non ha alcuna voglia di concedersi. E c'è un motivo ben preciso.

Elettra Lamborghini, intervistata da Ema Stokholma, ha confidato che con tutti i regali degli sponsor a base di cioccolata, le sta uscendo un gigantesco brufolo sul mento. La speaker radiofonica le ha consigliato di non mangiare gli snack che le danno, ma Elettra ha replicato che questa è l'unica soddisfazione che può avere in questi giorni frenetici: "Come faccio? È l'unica gioia della mia vita in questo momento". Allora, Ema Stokholma le ha chiesto dove sia il marito e qui è arrivata la confidenza decisamente privata della cantante.

Cosa ha detto Elettra Lamborghini sul marito Afrojack. La cantante ha fatto sapere che l'artista l'ha raggiunta a Sanremo, dunque è con lei in questi giorni in cui è alle prese con la kermesse canora. Però ha precisato: "Non ho voglia di bombare, sono troppo stanca". E, sempre per quella spontaneità di cui parlavamo prima, ha aggiunto: "Se mi spompa, io domani non canto più. Non ho voglia. Io glielo avevo detto: ‘È meglio che non vieni'". E a scanso di equivoci lo ha detto chiaro e tondo: "Non ho voglia, la mia passera è in vacanza". Insomma, non le resta che attendere sabato per liberarsi dei festini "bilaterali" e tornare a godersi l'intimità con il marito.