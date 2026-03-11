De Lellis risponde a Tony Effe sul matrimonio e pubblica un bacio tra il trapper e un altro uomo

Giulia De Lellis e Tony Effe

Il matrimonio resta un nodo da sciogliere in casa De Lellis-Effe, ma la tensione sembra appartenere solo ai dibattiti social. Dopo le recenti dichiarazioni del trapper romano a Le Iene, dove ammetteva una visione diametralmente opposta a quella della compagna sulle nozze, l’influencer risponde con ironia e posta uno scatto in cui lui bacia Side Baby: "Il mio concetto di matrimonio vs il suo".

La replica dell'influencer sul matrimonio. Giulia De Lellis ha affidato ai social la sua replica indiretta. In una prima foto pubblicata nelle sue storie, l’influencer appare in abito bianco e velo di pizzo, in un atteggiamento affettuoso con Tony Effe, entrambi intenti a mimare un bacio verso l’obiettivo. A corredo dello scatto, la didascalia è inequivocabile: "Il mio concetto di matrimonio". Un riferimento esplicito alle parole del compagno che, solo pochi giorni prima, aveva frenato sull'ipotesi della cerimonia spiegando di non amare le feste e l'esposizione che un evento del genere comporta.

La story pubblicata su Instagram da Giulia de Lellis

Il racconto social è proseguito con la ricondivisione di una clip pubblicata originariamente dallo stesso Tony Effe, che mostra lui e Side Baby, entrambi membri della Dark Polo Gang, scambiarsi un bacio appassionato. Su questo contenuto, De Lellis ha aggiunto il testo: "Il suo, Tony Side", accompagnato da un cuore. Un modo per sottolineare che, al di là della divergenza formale sull'altare, l'intesa e la solidità del rapporto rimangono il punto fermo della coppia.

Cosa aveva detto il trapper sul matrimonio. Il botta e risposta a distanza arriva dopo quanto dichiarato da Tony Effe a Nicolò De Divitiis: "Lei vorrebbe tanto sposarsi, io invece no". Se per lui il matrimonio è un "dibattito che andrà avanti per molto tempo", per Giulia De Lellis la questione sarebbe molto più semplice. "Lei vorrebbe tanto sposarsi, io invece no perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste", aveva spiegato il rapper all'inviato del programma Mediaset. Resta da capire chi dei due, alla fine, riuscirà a convincere l'altro.