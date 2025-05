video suggerito

Jacqueline Di Giacomo sulla gravidanza di Giulia De Lellis, anticipata dai gossip: “È violazione della privacy” Dopo Aurora Ramazzotti, anche Jacqueline Luna Di Giacomo ha difeso Giulia De Lellis e il fatto che la sua gravidanza sia stata resa prima che potesse farlo lei. Anche la 25enne, compagna di Ultimo, ha vissuto la stessa situazione: “Era un momento nostro e ci è stato strappato. Essere un personaggio pubblico non toglie il diritto a vivere certi momenti con riservatezza”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Jacqueline Luna Di Giacomo difende Giulia De Lellis. Dopo Aurora Ramazzotti, anche la neo mamma e compagna di Ultimo ha voluto schierarsi dalla parte dell'influencer, la cui gravidanza è stata anticipata dalle foto del settimanale Chi prima che potesse annunciarlo lei in prima persona. La conferma ufficiale è arrivata solo oggi, 2 maggio, con un post su Instagram. Anche la figlia di Heater Parisi ha vissuto la stessa situazione quando era incinta del piccolo Enea e per questo motivo ha deciso di sfogarsi sui social: "Parlare di una gravidanza non ancora annunciata dai diretti interessati non è solo fonte di grande disagio emotivo, ma soprattutto una grave mancanza di rispetto".

Le parole di Jacqueline Luna Di Giacomo

In un lungo messaggio su Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo ha voluto schierarsi dalla parte di Giulia De Lellis, ma anche di quella di Aurora Ramazzotti e di tutte quelle mamme che, come lei, hanno visto la loro gravidanza annunciata prima che potessero farlo in prima persona, "Quando è successo a me, ho scelto di non parlarne pubblicamente per non macchiare un momento così unico e prezioso", ha spiegato. E ha poi aggiunto che questa modalità di racconto è una "fonte di forte disagio emotivo", ma soprattutto "una grave mancanza di rispetto".

Secondo Jacqueline, si tratta di una grave invasione di privacy e il fatto di essere un personaggio pubblico non dà l'autorizzazione a violare un momento così delicato:

Mi ricordo perfettamente il giorno in cui sono usciti gli articoli sulla mia gravidanza. Ho letto bugie, dettagli privati… una totale invasione della mia intimità. Era un momento nostro e ci è stato strappato. Essere un personaggio pubblico non toglie il diritto a vivere certi momenti con riservatezza. Non ci rende meno umani.

Il pensiero di Aurora Ramazzotti: "È una mancanza di rispetto"

Come Jacqueline Luna Di Giacomo, anche Aurora Ramazzotti non aveva dato per prima la notizia della sua stessa gravidanza. Nell'agosto del 2022 era stato il settimanale Chi ad accendere il gossip che fosse in dolce attesa. Visto quanto accaduto a Giulia De Lellis, una modalità uguale al suo vissuto, la conduttrice ha spiegato sui social come "togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia" sia "mancanza di rispetto", sottolineando come non si possano mai sapere i motivi di questa scelta: "Non riguarda voi in nessun modo e, se pensate di sì, il vostro ego va curato. Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità".