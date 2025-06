Elodie e Gaia ballano insieme la coreografia di Chiamo io chiami tu, il bacio a fine esibizione: “Ti amo Elodea” Elodie e Gaia hanno fatto ballare lo stadio San Siro ieri sera con Tribale e Chiamo io chiami tu. La cantante italobrasiliana è stata una delle ospiti del concerto a Milano di Elodie e con lei si è esibita con la coreografia tormentone del suo brano di Sanremo. A fine performance, le due si sono abbracciate e baciate. Sui social Gaia ha scritto: “Ti amo Elodea”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

Elodie ha debuttato ieri sera, per la prima volta, con un concerto tutto suo in uno stadio. La cantante romana si è esibita con uno show indimenticabile per tutti i presenti allo Stadio San Siro di Milano: in due ore di spettacolo ha cantato circa 40 brani, alcuni in compagnia di ospiti di fama internazionale. Da Nina Kraviz ad Achille Lauro e Gianna Nannini, tra i presenti accanto a lei sul palco anche Gaia con la quale ha offerto un momento che a distanza di ore continua ad essere virale su X. Elodie e Gaia si sono esibite sulle note di Chiamo io, chiami tu con la coreografia di Carlos Diaz.

L'esibizione di Elodie e Gaia sulle note di Chiamo io, chiami tu

Elodie e Gaia, al centro del palco, hanno intonato allo Stadio San Siro Tribale, della cantante romana, e Chiamo io, chiami tu della cantautrice italobrasiliana. Sulle note di quest'ultima canzone si sono esibite con la coreografia di Carlos Diaz diventata un tormentone. Sui social, dopo lo show, la cantante ospite ha scritto su Instagram: "Ti amo EloDea".

Ad accompagnare Elodie sul palco il suo corpo di ballo formato da ballerini professionisti. Tra questi due ex volti di Amici: Megan Ria e Marisol Castellanos. E poi ancora Ambrosia, conosciuta dal pubblico televisivo come cassiera di Bar Stella, Sypario. La cantante ha regalato un inno alla comunità LGBTQIA+ con "Make Equality Great Again". Sul finale, sotto una pioggia di coriandoli, ha sventolato la bandiera della Palestina. Finito il concerto, per Elodie, in camerino, è arrivata una sua cara amica, Diletta Leotta. Il video del loro abbraccio è stato condiviso sul profilo IG della conduttrice sportiva che ha scritto: "Bravissima amore".

"La serata più bella della mia vita", le parole di Elodie dopo il concerto

Elodie non ha nascosto la sua commozione ieri sul palco dello Stadio San Siro. Sui social, all'indomani della serata, ha condiviso un video che riassume lo show a corredo di un commento: "La serata più bella della mia vita. Infinitamente grazie", le parole.