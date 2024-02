Elodie felice per Andrea Iannone tornato a correre, la ex Belén: “Insieme siete una favola” Elodie festeggia il ritorno in pista del compagno Andrea Iannone, sul podio della prima gara della nuova stagione di Superbike. A sorpresa, a complimentarsi con entrambi è Belén Rodriguez, ex fidanzata del motociclista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Elodie ha festeggiato con un post pubblicato su Instagram il ritorno in pista di Andrea Iannone, classificatosi terzo nel corso della Gara 1 sul tracciato di Philips Island in Superbike. La cantante ha così voluto manifestare pubblicamente il suo sostegno nei confronti del compagno, rimasto fermo per 4 anni a causa di una pesante squalifica. Un momento che Iannone è riuscito a mettersi alle spalle con il podio raggiunto oggi, festeggiato come un traguardo dalla fidanzata.

I complimenti di Elodie al fidanzato Andrea Iannone

Postando una foto del compagno intento a festeggiare dopo la vittoria e il terzo posto conquistato, Elodie ha così celebrato la medaglia di bronzo riportata da Andrea: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo!!! Andrea Iannone, avanti”. Un post carico di orgoglio che Iannone ha commentato con una sola parola: “Together”.

Belén vicina a Elodie e Andrea Iannone

Belén ha approfittato per post pubblicato da Elodie su Instagram per fare i suoi complimenti all’ex fidanzato e alla sua nuova compagna. “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”, ha scritto la showgirl argentina, commentando la foto dell’ex compagno sul podio. Belén e Iannone sono stati insieme per circa 3 anni dopo la prima crisi vissuta dalla ex conduttrice de Le Iene con l’ex marito Stefano De Martino. Non sono noti i motivi che li avevano spinti a lasciarsi ma quanto scritto da Belén conferma che l’affetto tra i due non ci sarebbe mai interrotto, indipendentemente dalla volontà di intraprendere due percorsi sentimentali differenti.