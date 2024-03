Elodie e Iannone felici dopo il terzo posto alla Motorbike in Australia, al dito di lei spunta un anello Elodie e Iannone sono più felici che mai e lo dimostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi. I due, insieme a Milano, si sono concessi un pranzo a Palazzo Parigi insieme ad un’amica, festeggiando anche il terzo posto conquistato in Australia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Elodie e Iannone più felici che mai sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi a Milano, usciti dall'hotel Palazzo Parigi, dove hanno pranzato insieme ad un'amica, come si vede nelle immagini pubblicate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. La cantante e il pilota di MotoGP sono più affiatati che mai, ora lui è tornato a gareggiare, conquistando anche il terzo posto alla prima gara di Superbike, in sella alla sua Ducati Panigale, in Australia e anche lì non è mancato il supporto della sua compagna.

Elodie e Iannone l'uno la spalla dell'altra

I due si mostrano sorridenti e felici, ormai insieme da quasi due anni, la loro relazione va a gonfie vele e supportano uno i traguardi dell'altra. Si sono incontrati nel 2022, grazie ad amici in comune tra cui Diletta Leotta, erano in fasi delle vita differenti: lei stava cavalcando l'onda del successo come cantante, lui uno dei periodi più difficili della sua carriera sportiva, condannato a quattro anni di sospensione dalle gare per doping. Eppure hanno trovato l'uno nell'altra qualcosa che ha permesso loro di costruire un rapporto sano, duraturo, in cui non si è gelosi dei traguardi reciproci, ma si è felici di quello che singolarmente hanno raggiunto. La dimostrazione è la dedica che la cantante ha scritto a Iannone, quando lui ha conquistato il terzo posto in Australia:

Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. C..o se ti amo!! Andrea Iannone avanti.

L'anello di brillanti al dito di Elodie

Intanto, alla mano della cantante spunta un anello che attira l'attenzione dei curiosi. Una veretta di brillanti, un regalo, oppure la promessa di un amore destinato a durare e che, quindi, andrebbe ad unire ancora di più la coppia, che intanto si gode questa nuova fase della loro vita insieme. Forse è presto per parlare di future nozze, ad ogni modo Elodie e Iannone hanno trovato un equilibrio e non hanno alcuna intenzione di perderlo.