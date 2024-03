Elodie e Andrea Iannone posano nudi in piscina, lei: “Innamorata” Elodie e Andrea Iannone hanno posato nudi in piscina prima di scambiarsi teneri baci con i piedi in acqua e una birra in mano. Si starebbero godendo dei giorni di relax dopo il Gran Premio di Catalogna dove il pilota si è classificato secondo. A corredo delle foto sexy la didascalia di lei: “In love”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Elodie e Andrea Iannone nelle ultime ore hanno condiviso con i fan alcuni scatti "bollenti". Hanno posato in piscina, di notte, mentre si abbracciano completamente nudi: "In love" è la didascalia scelta dalla cantante che dopo il tour in giro per l'Italia si è presa una breve pausa per ricaricare le energie e per sostenere il fidanzato nelle gare motociclistiche. Pochi giorni fa hanno festeggiato insieme il secondo posto di lui al Gran Premio di Catalogna, a Barcellona.

Le foto di Elodie e Andrea Iannone in piscina nudi

"In Love" che si traduce con "Innamorata" scrive Elodie su Instagram a corredo di alcune foto scattate con il fidanzato Andrea Iannone mentre sono al mare. Si baciano e si stringono forte, completamente nudi in acqua. Le foto in poche ore sono diventate virali e hanno scatenato i commenti dei fan: tra questi risalta quello del pilota di Moto GP che al post della fidanzata ha aggiunto un cuore rosso.

La vacanza dopo il secondo posto al Gran Premio di Catalogna

Dopo il tour in giro per i palazzetti d'Italia, Elodie si è dedicata al compagno seguendolo nei suoi impegni nelle gare motociclistiche. Dopo essere stata con lui in Australia, nei giorni scorsi è volata a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Nella Gara2 il campione è stato costretto a ritirarsi dopo una caduta, ma nella Sp Race, categoria Superbike, ha recuperato aggiudicandosi il secondo posto. Una volta tornato ai box del Team Eleven, è stato accolto da abbracci, applausi e bottiglie di spumante: in prima fila a fare il tifo per lui e a stringerlo forte c'era la cantante. Dopo i festeggiamenti, potrebbero aver deciso di ritagliarsi dei giorni insieme, in totale privacy, spogliandosi di ogni impegno e di ogni vestito: la meta da loro scelta non è nota, ma pare si tratti di una località di mare.