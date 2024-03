Elodie a Barcellona con Andrea Iannone: festeggia il suo secondo posto col completo oversize Elodie è volata a Barcellona per sostenere il fidanzato Andrea Iannone durante il Gran Premio di Catalogna. Si è lasciata immortalare nei box alle prese con i festeggiamenti e per l’occasione non ha rinunciato allo stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elodie si è presa una temporanea pausa dalla musica dopo l’enorme successo del suo recente tour nei palazzetti che ha toccato diverse città d’Italia. Nonostante ciò, sui social continua a essere attiva e a documentare la quotidianità fatta di vacanze oltreoceano e ritorni sul palco in versione glamour. Lo scorso weekend lo ha dedicato all’amore, è volata a Barcellona per sostenere il fidanzato Andrea Iannone durante un’importante gara e non ha esitato a lasciarsi immortalare alle prese con i festeggiamenti nei box: ecco cosa ha indossato la cantante per l’occasione.

Elodie al Gran Premio di Catalogna

Da qualche settimana Andrea Iannone è tornato alle gare motociclistiche dopo la lunga squalifica per doping ed Elodie non ci ha pensato su due volte a seguirlo in giro per il mondo per sostenerlo. Dopo essere stata con lui in Australia, nei giorni scorsi è volata a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Se nella Gara2 il campione è stato costretto a ritirarsi a causa di una caduta, nella Sp Race, categoria Superbike, si è aggiudicato il secondo posto e, una volta tornato ai box del Team Eleven, è stato accolto da abbracci, applausi e bottiglie di spumante. La cantante, in particolare, si è “mescolata” con lo staff ed è stata la prima ad aver festeggiato con lui.

Elodie e Andrea Iannone nei box del Team Eleven

Il look oversize di Elodie

Poco prima della gara di Andrea Iannone Elodie è stata fotografata al suo fianco fuori ai box e ha dimostrato di non rinunciare allo stile neppure in un’occasione tanto formale. Certo, ha lasciato temporaneamente nell’armadio gli abiti scintillanti, i body trasparenti e le maxi scollature, ma non per questo è apparsa meno glamour. Ha seguito il trend della moda mannish ma rivisitandolo in chiave casual: ha infatti abbinato una giacca nera e oversize dal taglio classico a un paio di pantaloni palazzo in denim nero. Niente tacchi a spillo, ha preferito delle semplici sneakers bianche, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci. Elodie non riesce forse a dettare legge in fatto di look anche in versione cozy?

Andrea Iannone ed Elodie