Elodie nuda e al naturale: la foto senza veli celebra l'amore con Andrea Iannone Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai e a dimostrarlo è il nuovo scatto di coppia postato sui social: i due si sono lasciati immortalare completamente nudi in piscina per festeggiare il secondo posto del motociclista al Gran Premio di Catalogna.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie e Andrea Iannone sono più uniti e innamorati che mai e non sorprende che sempre più spesso si mostrino in pubblico fianco a fianco. Sono ormai lontani i tempi in cui preferivano vivere la relazione lontani dai riflettori, ora calcano i red carpet insieme e non esitano a farsi delle dolcissime dediche social. Se da un lato la cantante non ci ha pensato su due volte a ringraziarlo alla fine del fortunatissimo tour nei palazzetti, dall'altro il motociclista l'ha voluta accanto al Gran Premio di Catalogna di Superbike che si è tenuto lo scorso weekend. Sebbene i due abbiano già brindato per il secondo posto con il resto del team, nelle ultime ore hanno continuato i festeggiamenti in forma privata.

La foto di coppia senza veli

Continua la vacanza a Barcellona di Elodie e Andrea Iannone, che sui social si sono mostrati in una versione intima e super sensuale. Sarà perché volevano festeggiare con qualcosa di speciale il secondo posto del motociclista o perché semplicemente intendevano celebrare il loro amore anche su Instagram, ma la cosa certa è che hanno postato alcuni scatti di coppia in cui si scambiano baci appassionati e tenerezze. Al motto di "In love" la cantante si è lasciata immortalare completamente nuda in piscina mentre è avvinghiata al fidanzato. Niente trucco, capelli al naturale legati in una coda e tatuaggi in vista: in pochi minuti la foto senza veli ha fatto il giro del web.

Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone al naturale

La serata romantica dei due è continuata con una passeggiata sul lungomare di Barcellona tra birre e baci. Elodie ha continuato a sfoggiare un beauty look acqua e sapone con viso struccato e capelli mossi ma, a differenza della foto in piscina, ha indossato un top nero con lo scollo all'americana. Niente maglietta, invece, per il motociclista, che ha lasciato in mostra sia i muscoli scolpiti che i numerosi tatuaggi che ha sul busto. Sono state numerose sia i fan che le star che non hanno potuto fare a meno di commentare l'album con cuori, a prova del fatto che Elodie e Iannone sono tra le coppie "famose" più amate del momento.