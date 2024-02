Iannone torna in pista, Elodie pazza di lui: “Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo” Grande rientro di Andrea Iannone dopo aver finito di scontare la squalifica di 4 anni per doping: il 34enne pilota è salito sul podio nella prima gara del Mondiale Superbike, in cui l’Italia ha piazzato una storica tripletta con Bulega e Locatelli. “Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi”, ha scritto su Instagram Elodie, fidanzata di Iannone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La lunga attesa finalmente è finita: Andrea Iannone è tornato ufficialmente in pista dopo aver finito di scontare la squalifica di 4 anni per doping inflittagli il 10 novembre del 2020 con decorrenza dalla fine dell'anno prima. Ed il rientro è stato col botto: il 34enne pilota abruzzese è salito subito sul podio, arrivando terzo in Gara 1 dell'esordio stagionale del Mondiale Superbike in Australia. Un risultato eccezionale, considerando la lunga inattività, che è stato celebrato con un appassionato post su Instagram da Elodie, compagna di Andrea dal 2022.

"Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell'esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo!!!", ha scritto la 33enne cantante romana, accompagnando le sue parole d'amore con foto e video di Iannone a festeggiare sul podio del circuito di Phillip Island.

È la rinascita per un pilota che qualcuno aveva dato per finito quando il 17 dicembre del 2019 era stato sospeso dalla Federazione internazionale di motociclismo perché risultato positivo per steroidi anabolizzanti dopo il GP della Malesia di MotoGP del 3 novembre. Ed invece Iannone non ha mollato, si è tenuto in forma ed ha trovato la mano tesa della Ducati per avere una nuova chance nel Mondiale delle moto derivate dalla produzione di serie.

Meglio di così non poteva andare per Andrea nella prima corsa del calendario, ma anche per l'Italia che ha piazzato una clamorosa tripletta in Australia. Nicolò Bulega, su Ducati del Team Aruba.it, ha trionfato in Gara 1, precedendo Andrea Locatelli su Yamaha Pata Prometeon, e appunto Iannone sulla Ducati Panigale V4 del Team Go Eleven. Si tratta di qualcosa di storico, visto che per la prima volta dal 1993 un podio della Superbike è tutto italiano.

Nella circostanza Andrea è stato accompagnato in Australia proprio da Elodie, che nelle ore precedenti alla corsa aveva pubblicato foto che la ritraevano in spiaggia dall'altra parte del mondo. "Nervosetta", aveva scritto a corredo, lasciando intendere come fosse tesa per il rientro di Iannone, col quale la passione sembra più che mai ardente.

Le cose sono andate come meglio non si poteva sperare e la felicità di Iannone è comprensibile: "Penso sia stato il miglior ritorno che potessi immaginare – ha detto il pilota di Vasto dopo la gara – È tutto difficile da credere. Nessuna rivincita, sono solo felice. Sono tornato, forse più forte, è un momento magico e voglio godermelo". Assieme alla sua Elodie, più che mai innamorata di lui.