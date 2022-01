Andrea Iannone ricorda l’inizio con Belen: “Soffriva per la separazione da Stefano De Martino” Andrea Iannone ospite di Verissimo sabato 15 gennaio parla delle sue storie d’amore passate: dalla vicinanza di Giulia De Lellis in un momento difficile per lui alle sofferenze di Belen Rodriguez.

Andrea Iannone ospite di Verissimo nella puntata di sabato 15 gennaio parla della sua vita nella prima intervista televisiva. È tornato a commentare la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport che nel dicembre 2019 l'ha sospeso per quattro anni per doping: la squalifica è arrivata dopo esser risultato positivo al Drostanolone. "Avevo già elaborato e capito tutto ancora prima dell’esito della sentenza. Sono stato male e ho sofferto molto, però ho reagito abbastanza velocemente cercando motivazioni ogni giorno, da qualsiasi cosa. Ho iniziato a prenderla con filosofia e a guardare intorno a me cosa mi offriva la vita e oggi sono qua" ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin prima di aprire il discorso sulle passate e famose storie d'amore. Oggi ha confessato di non essere innamorato, ma di stare bene così. L'ultima fidanzata, l'influencer Giulia De Lellis, è stata al suo fianco quando è stato travolto dalla vicenda sportiva.

Il rapporto con Giulia De Lellis

Oltre che per i suoi successi sportivi, Andrea Iannone ha fatto chiacchierare pagine di gossip per le love story prima con Belen Rodriguez poi con Giulia De Lellis. Quest'ultima è stata accanto a lui quando è scoppiata la vicenda della squalifica. Nonostante tra loro sia finita, i rapporti sono rimasti ottimi:

Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno.

"Ho sempre visto soffrire Belen"

Il pilota di Moto GP è tornato a parlare anche dell'ex compagna Belen Rodriguez. La loro storia iniziata nel 2016 e terminata nel 2018, è stata una delle più chiacchierate di quegli anni. L'argentina era reduce dalla separazione con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago: il fallimento del matrimonio, stando alle parole di Andrea Iannone, l'ha fatta soffrire a lungo anche dopo aver ritrovato l'amore.

Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento.