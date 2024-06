video suggerito

Elodie sempre più innamorata di Andrea Iannone, la dedica dopo il matrimonio di Diletta Leotta Elodie ha pubblicato sui social una serie di scatti insieme al compagno Andrea Iannone. Le foto sono accompagnate da una romantica dedica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo due anni sono più innamorati che mai. O almeno è questo quello che traspare dalle fotografie pubblicate da Elodie. La cantante ha condiviso su Instagram una serie di scatti insieme al compagno Andrea Iannone accompagnati da una dolce dedica.

La dedica di Elodie per Andrea Iannone

Tony Montana nel film Scarface dice: "Gli occhi chico, non mentono mai". Una citazione che si adatta perfettamente allo sguardo che Elodie rivolge ad Andrea Iannone in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. La foto è la prima di un carosello in cui i due appaiono stretti in un abbraccio con il tramonto sullo sfondo o insieme in barca. Tra le immagini, scelte tra le più rappresentative del weekend passato in Sicilia, anche i neo sposi Loris Karius e Diletta Leotta (la cantante è stata la damigella d'onore alle nozze celebrate il 22 giugno tra la conduttrice di DAZN e del calciatore). A corredo del post, una dolce dedica e un'emoticon a forma di cuore: "L'amore".

"Andrea Iannone mi dà attenzioni, è dolce. È il mio migliore amico"

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Elodie parlava del suo rapporto con Andrea Iannone e della sua idea sul matrimonio. A proposito del compagno, diceva: "Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico". Sull'ipotesi delle nozze, chiariva: "Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa".