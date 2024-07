Alice Sabatini: “Bullizzata dopo Miss Italia. Presi 15 chili, mi chiedevano se avessi mangiata la corona”

video suggerito

Alice Sabatini è convolata a nozze con Gabriele Benetti. A un mese dal matrimonio l'ex Miss Italia e cestista parla al settimanale Chi della sua vita di coppia e del periodo difficile che ha dovuto affrontare in seguito alla sua partecipazione a Miss Italia.

Alice Sabatini: "Ho fatto il primo passo con Gabriele Benetti, poi mi ha chiesto il numero"

Prima di essere marito e moglie Alice Sabatini e Gabriele, giocatore di pallacanestro in serie A, sono soprattutto amici. L'ex Miss Italia ha raccontato che negli otto anni della loro relazione hanno dovuto affrontare tante situazione difficili: "Qualsiasi cosa capiti che sia bella oppure brutta ne parliamo, ne discutiamo, la valutiamo e la risolviamo assieme". La loro storia è iniziata sul campo da basket, quando si incontrarono ad una partita di beneficenza. "Era silenziosissimo. Per questo l'ho notato subito. Ero Miss Italia da sei mesi, mi si vedeva ovunque, alla fine sono io che ho chiesto a lui di fare una foto insieme" ha rivelato Sabatini. Poi è stato lui a chiedere il suo numero.

"Le diete non funzionavano, più mi vedevo brutta più dovevo fare foto per Miss Italia"

Subito dopo la partecipazione di Sabatini a Miss Italia, la cestista era finita al centro delle polemiche, soprattutto su Internet, per una frase che aveva detto durante il concorso di bellezza. "Per il web tu sei il tuo errore. È vero, una volta ho fatto una gaffe, ma in Rete in un attimo sei un re e quello dopo sei nella polvere. però, uno mica può essere sempre perfetto, si sbaglia – riflette Alice – Gli errori vanno valutati, va capita la situazione, il contesto, il perché. Avevo 18 anni quando è successo e sono passata dall'essere nessuno all'essere bullizzata ovunque. Poi, ho preso 15 chili e hanno iniziato a dirmi: "Ti sei mangiata pure la corona"". Ha ricordato quel periodo come un momento particolarmente difficile, solo con il tempo ha iniziato ad accettare il suo corpo: "Soffrivo, le diete non funzionavano. Più mi vedevo brutta, più dovevo fare foto per Miss Italia".

"L'amore tra me e Gabriele Benetti è lo stesso degli inizi"

Alice Sabatini ha iniziato a frequentare Gabriele Benetti proprio quando non si sentiva totalmente a proprio agio con il proprio corpo. "Lui mi ha detto: ‘Mi sono innamorato di te perché eri la persona con cui riuscivo finalmente davvero ad aprirmi" ha ammesso l'ex Miss Italia. Le nozze sono state celebrate dopo otto anni di relazione e il sentimento che li unisce è lo stesso degli inizi: "Il matrimonio è stata una festa per dire agli altri quello che noi sapevamo già, è il dire ad alta voce ‘sei l'uomo della mia vita', ‘sei la donna della mia vita‘".