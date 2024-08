video suggerito

Alice Finot batte record alle Olimpiadi e chiede al fidanzato di sposarla: chi è Bruno Martínez Bargiela

Alice Finot ha chiesto al suo fidanzato, il triatleta spagnolo Bruno Martínez Bargiela, di sposarla dopo la finale femminile dei 3000 metri siepi di martedì 6 agosto. Dopo aver battuto il record europeo, mai nessuna atleta europea c'era riuscita prima e mai nessuna francese era scesa sotto i 9 minuti, è corsa verso il pubblico, si è inginocchiata davanti al fidanzato e poi gli ha regalato la spilla con scritto "L'amore è a Parigi" con cui aveva gareggiato.

La proposta di matrimonio legata al numero 9

Una proposta di matrimonio che è legata al numero 9 visto che fanno coppia da 9 anni e Finot aveva deciso che se avesse corso sotto i 9 minuti, risultato mai ottenuto in carriera, avrebbe omaggiato così questo numero fortunato. Invece di un anello di diamanti, l'atleta francese ha usato una spilla olimpica, e invece di mettergliela al dito, l'ha appuntata sulla maglietta di Bargiela prima di dargli un bacio in mondovisione. Mentre parlava con i giornalisti dopo la gara e dopo la proposta, Finot ha confermato che il compagno ha risposto "sì".

Cosa l'ha spinta a chiedere al fidanzato spagnolo Bruno Martínez Bargiela di sposarla? "Perché mi sono inginocchiata? Mi sono detta che se avessi corso sotto i 9′, il mio numero fortunato, stiamo insieme da 9 anni… non mi piace fare le cose come tutti gli altri. Lui non l'aveva ancora fatto, ho pensato che forse spettava a me farlo. Gli ho dato una spilla con cui avevo corso, con la scritta ‘L'amore è a Parigi'. Volevo che mi desse quella forza per correre sotto i 9 minuti".

Chi è Bruno Martínez Bargiela, futuro sposo di Finot

Bruno Martínez Bargiela è un triatleta spagnolo, fidanzato da 9 anni con Alice Finot. In prima fila sugli spalti per sostenere la sua fidanzata, è diventato protagonista, suo malgrado, del momento in cui la nota atleta ha battuto il record europeo. 33 anni lei, 35 anni lui, hanno incantato il pubblico e la stampa con la dolcezza del loro abbraccio.